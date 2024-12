Über 112 Millionen Dogecoin (DOGE) liquidiert - jetzt kaufen oder besser in Flockerz (FLOCK) investieren?

In den letzten 24 Stunden musste Dogecoin einige signifikante Kurskorrekturen erleben. Damit folgt der DOGE-Token der aktuellen Marktstimmung, nachdem zuletzt auch der große Bitcoin einige Verluste erlebte und damit den gesamten Markt schwächte. Der größte Meme-Coin der Welt verlor seit gestern über 110 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung, was starke Abflüsse signalisiert.

Die Gründe für diesen kurzfristigen Wertverlust sind vielfältig. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten, die jetzt den DOGE Kurs beeinflusst haben und in den kommenden Tagen und Wochen für Anleger weiterhin wichtig sein könnten.

Dogecoin Wale liquidieren ihre Reserven

Der vielleicht größte Faktor, der in den letzten 24 Stunden den DOGE-Preis stark beeinflusst haben dürfte, waren die Abverkäufe vieler Großinvestoren: Das Handelsvolumen des weltweit ersten Meme-Coins ist seit gestern um über 80 Prozent angestiegen, während der Preis selbst gefallen ist. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass viele Anleger jetzt ihre DOGE-Token verkaufen und damit das Angebot am Markt steigt.

Der X-Account Whale Alert hatte bereits gestern die ersten großen Abverkäufe aufgezeigt. So ist unter anderem eine Transaktion aufgefallen, bei der eine unbekannte Krypto-Wallet über 112 Millionen DOGE-Token zur Kryptobörse Binance versendet hatte - höchstwahrscheinlich mit dem Ziel, diese Dogecoin zu verkaufen und Gewinne aus dem jüngsten Kursanstieg zu erzielen. Alleine diese Überweisung hatte einen Wert von über 48 Millionen US-Dollar und könnte ein Zeichen dafür sein, dass vor allem Großanleger davon ausgehen, dass jetzt ein (vorzeitiges) Ende der Dogecoin-Rallye erreicht wurde.

Dabei handelt es sich nur um ein Beispiel von vielen, denn die aktuellen Daten von IntoTheBlock zeigen, dass die Aktivität von großen Transaktionen (alle Überweisungen im Wert von 100.000 US-Dollar und mehr) stark zugenommen hat: Alleine in den letzten 24 Stunden gab es hier einen Anstieg von über 41 Prozent. In vielen Fällen wurden die DOGE-Token auf eine Kryptobörse verschoben - wahrscheinlich mit der Absicht zum Verkauf.

Klar ist, dass der Dogecoin Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf ein Preisniveau von 0,4131 US-Dollar gefallen ist, nachdem er erst vor zwei Tagen knapp die Marke von 0,50 US-Dollar verpasst hatte. Gerade risikofreudigere Meme-Coin-Anleger wenden sich deshalb vom DOGE-Token ab und suchen nach neuen Projekten, die ein großes Potenzial versprechen. Vor allem Flockerz ($FLOCK) konnte in den letzten Tagen viele Investoren auf sich aufmerksam machen, denn die Presale-Kryptowährung punktet gleich mit verschiedenen innovativen Ideen.

DAO-Ansatz mit Meme-Coin-Konzept - wie funktioniert Flockerz?

Für viele Krypto-Puristen ist die Nutzung von DAO-Konzepten (Decentralized Autonomous Organization) die beste Möglichkeit, um den wahrhaftigen dezentralen Charakter von Kryptowährungen zu implementieren und zu garantieren. Die Idee hinter Flockerz basiert dabei auf einer starken und aktiven Community, denn jede Entscheidung im $FLOCK-System muss durch die Mitglieder von "The Flock" getätigt werden.

Ganz egal, ob über neue Funktionen und Features, Token-Verbrennungen, Änderungen an der Marketing-Strategie oder über Expansionspläne abgestimmt wird, sämtliche $FLOCK-Investoren können darüber abstimmen. Dank eines innovativen Vote-to-Earn-Algorithmus (VTE) werden sie dafür sogar mit Bonuszahlungen in Form des nativen $FLOCK-Tokens belohnt.

Erfahre alles zum Vorverkauf von Flockerz!

Der derzeit laufende Vorverkauf dürften viele Investoren auch deshalb überzeugt haben, weil ein erstes Presale-Staking-Programm bereits aktiv ist. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 478 Prozent geboten, wobei dieses Staking-Angebot auch noch zwei Jahre nach dem offiziellen Coin Launch in einigen Wochen aktiv bleiben wird.

Über 5,5 Millionen US-Dollar wurden so bereits an Kapital gesammelt. Gleichzeitig steht der $FLOCK-Token jetzt kurz vor dem nächsten Meilenstein, der den Preis automatisch auf das nächste Niveau anheben wird. Wer also jetzt noch günstig in den Flockerz Coin investieren möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten, denn in spätestens zwei Tagen kommt der nächste Preisanstieg garantiert.

Kaufe jetzt $FLOCK-Token zum günstigen Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.