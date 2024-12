Der US-Konzern MongoDB hat am Montagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und dabei die Markterwartungen übertroffen. In einer ersten Reaktion legte die MongoDB-Aktie daher im nachbörslichen US-Handel zweistellig zu, ehe der Kurs in sich zusammenbrach und ins Minus drehte. Grund dafür dürfte diese brisante Personalie sein. Konkret hat MongoDB den Umsatz im dritten Quartal um 22 Prozent auf 529,4 Millionen Dollar gesteigert. Als Wachstumstreiber des Datenbankverwalters ...

