Delitzsch (ots) -Die Situation auf dem Aktienmarkt ist ungewiss. Eine unsichere Wirtschaftslage sowie weltweite politische Herausforderungen sorgen für Unwägbarkeiten. Viele fragen sich, wo und wie sie ihr Geld überhaupt noch profitabel anlegen können. Dabei mangelt es nicht an Möglichkeiten, allerdings ist es wichtig, sich für die richtigen Aktien zu entscheiden.Um eine Auswahl zu treffen, sollten potenzielle Investoren vor allem darauf achten, sich für starke Unternehmen mit Zukunfts- und Wachstumspotenzial zu entscheiden. Nicht immer sind das diejenigen, die das meiste Aufsehen auf dem Aktienmarkt erregen. Im folgenden Beitrag erfahren Anleger, mit welchen Aktien sich im Jahr 2025 die besten Investitionen tätigen lassen.Der Einfluss der WeltwirtschaftslageDie letzten Jahre waren geprägt von wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, die auch an der Börse Spuren hinterlassen haben. Diese Entwicklungen setzen sich 2025 fort, da die chinesische Wirtschaft weiterhin unter den Folgen der Corona-Lockdowns leidet. Gleichzeitig schrumpft die europäische Wirtschaft, und auch der Arbeitsmarkt bleibt angespannt.In den USA steigt das Bruttoinlandsprodukt weiter, der Arbeitsmarkt bleibt stabil, und der Gesamt-Einkaufsmanagerindex erreichte im November 55,3 Punkte. Damit liegt er deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Für Investoren ist das ein wichtiger Hinweis, denn es deutet darauf hin, dass der US-amerikanische Markt derzeit besonders attraktive Anlagemöglichkeiten bietet.Ein Blick in die USA lohnt sichBei der Analyse des amerikanischen Marktes und der Wahl der Aktien sollten Anleger auch die Wirtschaftsagenda von Donald Trump berücksichtigen, der ab 2025 wieder als US-Präsident die Geschicke des Landes lenkt. Seine Pläne umfassen unter anderem eine höhere Besteuerung von Importen, den Ausbau der Ölförderung und eine Senkung der Steuern für Firmen aus den USA. Da Trump wenig Wert auf Umwelt- und Klimaschutz legt, wird sich die Lage für den grünen Sektor hingegen erschweren.Von Trumps Plänen könnten vor allem Unternehmen profitieren, die durch niedrige Ölpreise Vorteile haben. Dazu zählen etwa Fluggesellschaften, aber auch Reiseunternehmen wie Expedia oder Royal Caribbean sowie Logistikanbieter wie FedEx. Auch der Technologiesektor, dem insbesondere Tesla oder Uber angehören, dürfte sich positiv entwickeln, da eine Lockerung der Bürokratie diesem Bereich entgegenkommt.Der KI-Boom setzt sich fortDer Blick auf die Entwicklung von Technologieunternehmen erfordert es, sich intensiv mit der künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen. Welchen Einfluss die KI auf die Entwicklung der unternehmerischen Produktivität nehmen wird, gehört zu den interessantesten Fragen im kommenden Jahr. Vor allem für den Bereich der Cyber- und Datensicherheit bietet sie ein ungeheures Potenzial. Gerade Firmen, die sich auf Computer-Software-Sicherheit spezialisiert haben, werden hier einige Schritte nach vorn unternehmen. Als besonders vielversprechend gelten etwa Firmen wie Fortinet, Crowdstrike sowie Palo Alto Networks. Gleiches gilt für den Schwerpunkt Computer-Software Enterprise und Unternehmen wie Shopify, DocuSign, Palantir und GoDaddy.Auch der US-amerikanische Finanzmarkt ist ein Bereich, den es lohnt, im Auge zu behalten. Die Lockerungen des Zinsmarktes bieten den Banken einige Vorteile. Dies zeigte sich durch die Börsenentwicklung von Unternehmen wie Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup direkt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in den USA. Investoren, die sich nicht auf einzelne Unternehmen beschränken möchten und Branchenfonds bevorzugen, können sich diese Entwicklungen ebenfalls zunutze machen. Zu den Branchen, die durch die aktuellen Trends zur Renditesteigerung beitragen, gehören die Sektoren Finanzen, Technologie, Fluggesellschaften und Industrials.Über Mike Seidl:Mike Seidl ist Börsenexperte mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzmarkt. Nach seiner Bankausbildung spezialisierte er sich auf den Wertpapierhandel und gründete 2015 die Investorschule, um sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Anlegern praxisorientiertes Wissen zu vermitteln. Auf seinem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@investorschule) teilt er in seiner täglichen Wirtschafts- und Börsensendung wichtige Fakten und spannende Neuigkeiten an der Börse. Zusätzlich ist er als Autor für Fachartikel im Traders-Magazin tätig und tritt regelmäßig als Referent bei Finanzveranstaltungen auf.