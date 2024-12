Pforzheim (ots) -Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen haben viele Händler an ihre Grenzen gebracht. Inflation, Handelskriege und neue Regularien stellen den Handel vor nie dagewesene Probleme. Doch gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wer die richtigen Entscheidungen trifft. Dabei gilt: Jede Veränderung birgt nicht nur Risiken, sondern auch Chancen.Wer 2025 zu den erfolgreichsten Händlern gehören möchte, der sollte unter anderem den Fokus auf europäische Hersteller lenken und Neuerungen wie der KI offen gegenübertreten. Nachfolgend erfahren Sie, worauf es im nächsten Jahr für Händler ankommt und mit welcher Strategie man Erfolg hat.Die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher UmbrücheViele Händler sind aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage frustriert: Die Handelswelt steht vor enormen Umbrüchen, die den Wettbewerb und die Handelsbedingungen drastisch verändern. Im kommenden Jahr wird es entscheidend sein, diese Veränderungen zu verstehen, um zu den erfolgreichsten ein Prozent der Händler zu gehören. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China unter Donald Trump hat weitreichende Folgen: Beide Länder verhängen Strafzölle in Milliardenhöhe. Für viele chinesische Hersteller ist der amerikanische Markt dadurch unattraktiv geworden, weshalb sie ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf Europa richten.Für europäische Händler bedeutet das, dass der Wettbewerb insgesamt härter wird: Chinesische Hersteller überschwemmen den europäischen Markt mit teils drastisch reduzierten Produkten, was den Preisdruck enorm erhöht. Obwohl die Europäische Union bereits Gegenmaßnahmen plant, werden bis zur Umsetzung zahlreiche Händler von dieser Entwicklung betroffen sein. Entsprechend wichtig ist es, dass sich Händler frühzeitig an die neuen Gegebenheiten anpassen, um ihre Marktposition zu sichern. Europäische Produkte bieten hier eine strategische Alternative: Sie stehen nicht nur für Qualität und Innovationskraft, sondern sind auch schwerer für chinesische Hersteller zu kopieren. Langfristig stellen europäische Produkte daher eine vielversprechende Möglichkeit dar, um unabhängig von globalen Handelskonflikten zu agieren. Zudem können Händler, die ihren Fokus verstärkt auf europäische Hersteller lenken, von der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen und regionalen Produkten profitieren.Produktsicherheitsverordnung und InflationEin weiteres Thema, das Händler im Jahr 2025 intensiv beschäftigen wird, ist die Einführung der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in der Europäischen Union. Dabei handelt es sich um eine regulatorische Maßnahme, die darauf abzielt, Sicherheitsstandards für Produkte zu erhöhen. Die neuen Regularien bringen ab Dezember 2024 für viele Händler einen deutlichen Mehraufwand mit sich - vor allem für jene Händler, die derzeit vorwiegend mit chinesischen Herstellern zusammenarbeiten. Für europäische Händler, die bereits konforme Produkte verkaufen, wird der zusätzliche Papierkram dagegen eher machbar sein. Auch hier ergibt sich folglich eine Chance für europäische Händler: Indem sie die regulatorische Maßnahme frühzeitig umsetzen, verschaffen sie sich einen Vorteil gegenüber jenen asiatischen Anbietern, die Schwierigkeiten mit der Anpassung haben.Zusätzlich werden Händler durch die anhaltende Inflation, die die Kaufkraft vieler Konsumenten nach wie vor erheblich belastet, auch weiterhin zu neuen Ansätzen gezwungen sein. Allerdings sollte die sinkende Kaufkraft durch Inflation auf keinen Fall als Ausrede für Misserfolg genutzt werden, denn der Verkauf von Trendprodukten wie der Dubai-Schokolade hat gezeigt, dass geschicktes Marketing und gezielte Verknappung durchaus hohe Umsätze bringen können. Für Händler ist es im Jahr 2025 folglich wichtiger denn je, frühzeitig auf neue Trends zu setzen.Technologische Innovationen als Schlüssel zur WettbewerbsfähigkeitParallel dazu zeigt sich, dass auch technologische Innovationen unverzichtbar für die Wettbewerbsfähigkeit geworden sind. Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz eröffnet Händlern neue Wege, Marktentwicklungen präzise zu analysieren. So geben KI-Tools Händlern zum Beispiel die Möglichkeit, Suchanfragen und Marktbewertungen auszuwerten, um Produkte gezielt zu verbessern.Es bleibt festzuhalten, dass das kommende Jahr zwar einige Herausforderungen, aber auch spannende Chancen mit sich bringt, Geld zu verdienen. Händler, die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren, können gestärkt aus der Krise hervorgehen. Im Jahr 2025 werden insbesondere eine emotionale Kundenansprache und eine klare Werteorientierung die Schlüssel zum Erfolg sein. Es geht darum, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern sich vielmehr als Partner und Problemlöser der Verbraucher zu verstehen. Auch der Multichannel-Verkauf wird immer wichtiger, um sich langfristig erfolgreich am Markt zu positionieren.Über Butrus Said und Kilian Sell:Butrus Said und Kilian Sell sind die Geschäftsführer der Agentur AMZManager und offizieller Amazon Advertising Partner. Mit ihrem Amazon Seller System bieten sie außerdem ein Mentoringprogramm für alle Interessenten, die sich als Amazon-Händler im Onlinemarkt etablieren möchten. Gemeinsam erarbeiten sie mit ihren Klienten eine Strategie und stellen den Zugang zu wertvollen Kontakten und Netzwerken her. Mehr Informationen unter: https://www.amzsellersystem.de/start.Pressekontakt:AMZ-Seller-SystemButrus Said und Kilian SellEmail: support@amzsellersystem.deWebseite: www.amzsellersystem.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: AMZ-Seller-System, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173963/5927471