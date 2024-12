Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen weitere Daten und Entscheidungen im Zusammenhang mit der europäischen Geldpolitik an, so die Analysten von Postbank Research.Den Anfang würden die endgültigen Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im November machen, die am Dienstag veröffentlicht werden sollten. Vorläufigen Daten zufolge sei die Inflation im November im Vergleich zum Vorjahresmonat weniger stark gestiegen als erwartet. In der Eurozone insgesamt habe die jährliche Inflationsrate im November mit 2,3% ggü. Vorjahr leicht höher gelegen. Einer der Gründe dafür sei die Abschwächung der dämpfenden Basiseffekte gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...