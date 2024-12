Köln (www.fondscheck.de) - Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA war im November das bestimmende Ereignis, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Der Aktienmarkt in den USA habe deutliche Kursgewinne verbucht, während die Aktienmärkte des Euro-Raums im Monatsultimovergleich leicht nachgegeben hätten. Der britische Markt und der japanische Markt hätten auf Euro-Basis zugelegt, seien aber gleichwohl deutlich hinter dem US-amerikanischen Markt zurückgeblieben. Nebenwerte hätten sich in allen Regionen besser als Standardwerte entwickelt. Die Märkte der asiatischen Schwellenländer hätten leichte Verluste verzeichnet. ...

