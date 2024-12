Ein potenzieller Selbstläufer: Eines der besten Silberentwicklungsprojekte der Welt

Anzeige / Werbung

Mit dem hochgradigen Panuco-Projekt, einer starken finanziellen Position und einem klaren Weg zur Produktion positioniert sich Vizsla Silver als einer der attraktivsten Silberentwickler weltweit.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Silberpreis verzeichnete im Jahr 2024 einen deutlichen Aufschwung, wobei das Edelmetall auf Jahresbasis um über 25% zulegte. Marktexperten gehen davon aus, dass der Preisanstieg auf die erwartete hohe industrielle Nachfrage, vor allem von den Herstellern von Elektrofahrzeugen, zurückzuführen ist. Darüber hinaus glauben sie, dass die Volatilität des Dollar-Index und die erhöhten geopolitischen Spannungen auf einen robusten Appetit auf Edelmetalle hindeuteten. Silber hat inzwischen seine Anwendbarkeit in Solarmodulen für erneuerbare Energien, im fortschrittlichen Gesundheitswesen, in der Elektronik und in mehreren anderen Technologien gefunden.

Da die weltweite Nachfrage nach Silber weiter steigt, gewinnen Silberaktien die Aufmerksamkeit von Anlegern, die ihre Portfolios diversifizieren möchten. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, eine Investition in Silber kann sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bieten.

Eine Silberaktie mit nach wie vor enormen Wachstumspotential ist die Aktie von Vizsla Silver.

In dem heutigen Update werfen wir einen Blick auf die aufregenden Entwicklungen bei Vizsla Silver, einem vielversprechenden Silberproduzenten in Mexiko.

Vizsla Silver hat sich als vielversprechender Silberentwickler in Mexiko etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des Panuco-Silber-Gold-Projekts im Bundesstaat Sinaloa, das sich zu einem der bedeutendsten Silberbezirke weltweit entwickeln könnte.

Im nachfolgenden Video spricht CEO Michael Konnert über die jüngsten Erfolge des Unternehmens, einschließlich einer gut durchgeführten Finanzierungsrunde und vielversprechender Ergebnisse aus dem Infill-Bohrprogramm, sowie über die strategischen Pläne für die Produktion bis 2027.

Wie Sie erfahren haben hat Vizsla Silver durch Konsolidierung und systematische Exploration einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Region erlangt. Das Unternehmen plant, diesen Vorteil zu nutzen, um organisches Wachstum voranzutreiben und seinen Landbesitz in der Region weiter auszubauen.

CEO Michael Konnert betont die strategische Lage des Projekts:

80 km südlich des milliardenschweren San Dimas-Distrikts von First Majestic Silver

In einer historisch produktiven, aber unterexplorierten Region

Potenzial, sich zu einem Silberbezirk mit über einer Milliarde Unzen zu entwickeln

Finanzierungsrunde und Investoreninteresse

Vizsla Silver hat kürzlich eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen und ist nun finanziell gut aufgestellt. Wichtige Aspekte der Finanzierung:

Starke Unterstützung bestehender Aktionäre

Signifikante Beteiligung neuer institutioneller Investoren

Beträchtliches Interesse von Privatanlegern und Anlageberatern

Ausgabe von Stammaktien ohne Optionsscheine

Die breite Mischung aus bestehenden und neuen Investoren unterstreicht das wachsende Vertrauen in Vizsla Silver und das Potenzial des Panuco-Projekts. Mit einem Kassenbestand von 100 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen nun für die nächsten Entwicklungsschritte gut gerüstet.

Erwerb des Panuco-Distrikts

Vizsla Silver hat seine Landposition im Panuco-Distrikt durch strategische Akquisitionen erheblich erweitert:

Verdoppelung des Landpakets in der Region

Erwerb von 10.000 Hektar südlich mit den Santa Enrique- und Richard-Konzessionen

Akquisition hauptsächlich durch Aktienausgabe, minimale Verwässerung

Diese Expansion ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Vizsla Silver. Das Unternehmen plant, einen Teil des zukünftigen Cashflows in organisches Wachstum und Exploration in der Region zu reinvestieren.

Infill-Bohrprogramm und Ergebnisse

Vizsla Silver hat ein umfangreiches Infill-Bohrprogramm auf dem Panuco-Projekt abgeschlossen, mit äußerst positiven Ergebnissen:

Etwa 70.000 Meter Diamantbohrungen durchgeführt

Bestätigung der Kontinuität der Mineralisierung in der Copala-Zone

Hochgradige Abschnitte zwischen bestehenden Bohrlöchern

Potenzielle Aufwertung der Ressource

Die bemerkenswerte Bohrergebnisse umfassen:

4.500 g/t Silberäquivalent über beträchtliche Mächtigkeiten

5.200 g/t und 3.300 g/t Silberäquivalent in verschiedenen Abschnitten

Das Infill-Programm hat nicht nur die Ressource bestätigt, sondern auch das Potenzial für eine Erweiterung aufgezeigt, insbesondere näher zur Oberfläche. Dies ist ungewöhnlich für Infill-Programme und unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Projekts.

Produktionszeitplan und Genehmigungen

Vizsla Silver strebt eine Produktionsaufnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 an. Wichtige Meilensteine auf dem Weg dorthin:

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung Anfang 2025

Beginn eines Testabbaus Ende 2024/Anfang 2025

Machbarkeitsstudie in der zweiten Hälfte 2025

Projektfinanzierung parallel zur Machbarkeitsstudie

Der Testabbau wird wichtige Informationen für die Machbarkeitsstudie liefern und den Produktionsstart entrisiken. Vizsla Silver hat bereits die Genehmigung für den Testabbau erhalten, was als positives Signal für zukünftige Genehmigungen gewertet wird.

Das Unternehmen befindet sich in einer starken finanziellen Position, um diese Schritte umzusetzen:

Finanzierung für Testabbau und Machbarkeitsstudie gesichert

Potenzial, mit Baubeginn zu starten, falls frühzeitige Genehmigung erteilt wird

Projektfinanzierung durch Fremdkapital von 60-65% angestrebt

CEO Konnert betont im Interview mit Jochen Staiger, dass Vizsla Silver im Vergleich zu anderen Silberprojekten in einer einzigartigen Position ist, möglicherweise bis Ende 2025 ein vollständig finanziertes und genehmigtes Projekt vorzuweisen.

Mit diesen ambitionierten Plänen und der starken finanziellen Position ist Vizsla Silver auf dem besten Weg, sich als führender Silberproduzent in Mexiko zu etablieren.

PEA und zukünftige Machbarkeitsstudie

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Panuco-Projekt von Vizsla Silver hat bereits beeindruckende Ergebnisse geliefert. Sie positioniert das Unternehmen als einen der fünf größten Silberäquivalentproduzenten weltweit und stellt es auf eine Stufe mit den Top-Minen von Fresnillo.

Besonders hervorzuheben sind folgende Aspekte der PEA:

Potenzial, der größte Silberäquivalentproduzent zu werden, der von einem unabhängigen Unternehmen oder einem Einzelanlagen-Unternehmen betrieben wird

Beeindruckende Größe und Umfang des Projekts

Attraktives Cash-Flow-Profil bei minimalen Kapitalkosten von nur 224 Millionen US-Dollar

Sehr günstiges Verhältnis von Nettogegenwartswert zu Kapitalkosten

CEO Michael Konnert betont, dass die PEA nur eine Momentaufnahme darstellt und das volle Potenzial des Projekts noch nicht erfasst. Mit der bevorstehenden aktualisierten Ressourcenschätzung und der geplanten Machbarkeitsstudie strebt Vizsla Silver an, die positiven Ergebnisse der PEA zu bestätigen oder sogar zu übertreffen.

Die Machbarkeitsstudie ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant. Vizsla Silver strebt an, eine bankfähige Studie vorzulegen, die das Projekt für eine Projektfinanzierung qualifiziert.

Die in der PEA veranschlagten Kapitalkosten von 224 Millionen US-Dollar erscheinen auf den ersten Blick niedrig für ein Projekt dieser Größenordnung. CEO Konnert erklärt jedoch, dass diese Schätzung auf einer gründlichen Analyse basiert:

Verwendung realer Angebote für mechanische Ausrüstung

Berücksichtigung von Skalierungsfaktoren

Einbeziehung einer Kontingenz von etwa 40 Millionen US-Dollar

Die günstigen Kapitalkosten sind vor allem auf die hervorragende Infrastruktur des Standorts zurückzuführen:

Lage zwischen zwei Autobahnen

Vorhandene Stromleitung

Minimaler Bedarf an linearer Infrastruktur

Keine Notwendigkeit für den Bau neuer Straßen

Die Cashflow-Prognosen für das Panuco-Projekt sind äußerst vielversprechend

Basierend auf der PEA rechnet Vizsla Silver mit folgenden Kennzahlen:

Jährlicher Cashflow von über 200 Millionen US-Dollar in den ersten Produktionsjahren

Amortisationszeit von nur 9 Monaten bei konservativen Metallpreisannahmen

Interner Zinsfuß (IRR) von 86% im Basisszenario

Diese Prognosen basieren auf vorsichtigen Annahmen von 26 US-Dollar pro Unze Silber und 1.975 US-Dollar pro Unze Gold. Bei den aktuellen Marktpreisen könnte sich die Amortisationszeit auf 6 Monate verkürzen und der IRR in den dreistelligen Bereich steigen.

Diese niedrigen Produktionskosten machen Panuco zu einem der attraktivsten Silberprojekte weltweit, mit erheblichem Aufwärtspotenzial bei steigenden Metallpreisen.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Vizsla Silver steht an der Schwelle zu einer transformativen Phase

Die wichtigsten Meilensteine für die kommenden Jahre sind:

Veröffentlichung einer aktualisierten Ressourcenschätzung Anfang 2025

Beginn des Testabbaus Ende 2024/Anfang 2025

Fertigstellung der Machbarkeitsstudie in der zweiten Hälfte 2025

Sicherung der Projektfinanzierung parallel zur Machbarkeitsstudie

Angestrebter Produktionsbeginn in der zweiten Hälfte 2027

Mit einem Kassenbestand von 100 Millionen US-Dollar ist Vizsla Silver finanziell gut aufgestellt, um diese Schritte umzusetzen. Das Unternehmen plant, 60-65% der Projektkosten durch Fremdkapital zu finanzieren, was den Verwässerungseffekt für bestehende Aktionäre minimiert.

Mit dem hochgradigen Panuco-Projekt, einer starken finanziellen Position und einem klaren Weg zur Produktion positioniert sich Vizsla Silver als einer der attraktivsten Silberentwickler weltweit. Investoren haben die Möglichkeit, von der Transformation des Unternehmens vom Explorer zum Produzenten zu profitieren, mit erheblichem Aufwärtspotenzial bei steigenden Silber- und Goldpreisen.

Das Panuco-Projekt der Vizsla Silver verfügt über hochgradige Silberressourcen mit erheblichem Explorationspotenzial und zielt auf eine jährliche Produktion von 20 Millionen Unzen und einen jährlichen Free Cashflow von einer Milliarde Dollar bei einem Silberpreis von 70 Dollar ab.

Das Projekt erfüllt alle wichtigen Kriterien: große Ressourcen, wirtschaftliche Rentabilität, hohes Wertsteigerungspotenzial, eine gute Lage und ein klarer Weg zur Produktion.

Sobald der Silberpreis über 35 USD steigt und auf 50 USD zusteuert, wird die Bewertung von Vizsla hervorstechen.

Wir können Ihnen die Aktie wiederholt nur wärmstens ans Anlegerherz legen! Es wird sich lohnen, diese Top-Silberaktie in Ihr Depot aufzunehmen

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

