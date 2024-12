Regensburg (ots) -VisIC Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen in der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie für Elektrofahrzeuge, und AVL, ein führender Entwicklungspartner für innovative Software- und Hardwarelösungen, haben eine Kooperation angekündigt, die darauf abzielt, die GaN-Wechselrichtertechnologie für den Elektrofahrzeugmarkt entscheidend voranzubringen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Zulieferer und OEMs der Automobilbranche mit Leistungshalbleitern versorgt, die die Leistungsfähigkeit von Siliziumkarbid-(SiC)-Technologien übertreffen. Gleichzeitig senken sie die Kosten - sowohl pro Komponente als auch auf Systemebene.Ein aktueller Prüfaufbau in einer hochmodernen AVL-Testeinrichtung in Deutschland demonstrierte eindrucksvoll die außergewöhnliche Effizienz der GaN-on-Silicon D³GaN-Komponenten von VisIC. Der Wechselrichter, installiert auf einem Elektromotorenprüfstand und gesteuert durch AVLs präzisen SOP-eDrive-Regelungsalgorithmus, erreichte bei einer Schaltfrequenz von 10 kHz einen Benchmark-Wirkungsgrad von 99,67 %. Dieser Wert stieg bei 5 kHz sogar auf über 99,8 %, womit die Technologie vergleichbare SiC-Wechselrichter um bis zu 0,5 % übertrifft und die Energieverluste um mehr als 60 % reduziert. Neben der technischen Überlegenheit bieten die GaN-on-Silicon-Leistungshalbleiter von VisIC auch ökologische Vorteile: Sie erfordern während der Produktion deutlich weniger Energie als SiC-Produkte, was zu einem reduzierten CO2-Fußabdruck führt. Zudem können sie in den weit verbreiteten 200-mm- und 300-mm-Silizium-Halbleiterfabriken hergestellt werden, was die Skalierbarkeit der Produktion erheblich erleichtert. Diese Zusammenarbeit zwischen VisIC Technologies und AVL markiert einen wichtigen Schritt hin zu effizienteren und nachhaltigen Lösungen im Elektrofahrzeugsektor."Gemeinsam mit AVL machen wir es möglich, dass hochmoderne GaN-Wechselrichtertechnologie ihren Weg in noch mehr e-Autos findet und setzen einen neuen Maßstab für Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Branche", sagt Gregory Bunin, CTO von VisIC Technologies. "Unsere Partnerschaft dient dem Ziel, Innovationen im Elektrofahrzeugsektor voranzutreiben, die sowohl wirkungsvoll als auch einfach erhältlich sind. Sie bringt die einzigartige Leistung von GaN einem breiteren Markt näher.""Mit VisICs neuem GaN-Modul für Hochleistungssysteme können wir unseren Kunden hochmoderne Lösungen bieten, die optimal auf die Anforderungen der Antriebssysteme der nächsten Generation ausgerichtet sind", fügt Dr Thomas Frey, Head of Segment E-Mobility & E-Drive System von AVL Software and Functions GmbH, hinzu. "Gemeinsam können wir die Elektromobilität merklich voranbringen und dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck zu verringern."AVL und VisIC planen zudem, ihre GaN-auf-Si Plattform um 800V Gan-Leistungsmodule zu erweitern. Damit wird gewährleistet, dass sich die Technologie weiter an die Bedürfnisse der Elektrofahrzeugbranche anpassen lässt und skalierbar bleibt. Durch ihre Kooperation nehmen AVL und VisIC Technologies eine Vorreiterrolle in der GaN-Wechselrichtertechnologie ein und setzen neue Standards für Energieeffizienz und Leistung im Elektrofahrzeugsektor.Pressekontakt:Dr Michael KambeckE-Mail: VisIC@boldtpartners.comTel.: +49 221 292000 30Original-Content von: Boldt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154933/5927606