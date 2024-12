Hamburg (ots) -Wer in der professionellen Kommunikation tätig ist, für den sind Infografiken eines der wirkungsvollsten Instrumente. Denn visuelle Informationen werden vom Betrachtenden schneller erfasst als reiner Text. Doch wie entstehen aufschlussreiche und ansprechend visualisierte Infografiken - und das zeitlich möglichst effizient?Sie möchten Infografiken selbst gestalten und benötigen Grundlagenwissen? Wir erklären alles - von der Idee bis zur fertigen Grafik.Termin: Mittwoch, 22. Januar 2025 von 14:00 - 17:00 Uhr inkl. PauseInformationsgrafiken sollen es den Betrachtenden durch Klarheit und Genauigkeit leicht machen, Neues zu lernen und sie für komplexe Themen zu begeistern. Hierbei hilft die Schulung: Infografiker Victor Belser von der dpa-infografik GmbH erklärt, wie eine Infografik gut durchdacht und konzipiert wird. Denn die Auswahl der richtigen Informationen und das Konstruieren einer Storyline ist ebenso wichtig wie treffende Illustrationen und ein solides Layout auf Basis gestalterischer Grundlagen.Sie erfahren, wie Sie Ihre eigene Grafik erstellen und worauf Sie im Entstehungsprozess achten sollten. Der Referent vermittelt Gestaltungsprinzipien für eine gute Leseführung und eine sinnvolle Hierarchisierung der grafischen Elemente. Dabei geht es inhaltlich weder um Data-Science noch um die Schulung in einem spezifischen Programm.In diesem Webinar erhalten Sie u. a. einen Überblick über die Bandbreite an Infografik-Typen - jenseits von Torten-, Balken- und Säulendiagrammen - und lernen die Möglichkeiten der Datenvisualisierungen kennen. Mit diesen hilfreichen Tipps gelingt es Ihnen, Informationen für Ihre Leserin oder Ihren Leser erlebbar zu machen!Programm:- Was genau versteht man unter einer Infografik?- Überblick über verschiedene Infografik-Typen- Dekonstruktion: Wie sieht eine moderne Infografiken aus? Wie funktioniert ein Infografik-Layout?- Die Erstellung einer eigenen Infografik: Konstruieren einer Storyline, Ansprechende Visualisierung eigener Datensätze, Grundlagen der Gestaltung, um ein eigenes Infografik-Layout erstellen zu könnenDieses Webinar richtet sich an Kommunikationsverantwortliche, z. B. in Marketing und PR, die Infografiken mithilfe von Tools selbst erstellen und dazu gestalterisches Grundlagenwissen benötigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Referent Victor Belser ist Infografiker aus Leidenschaft und arbeitet als Infographic Consultant bei der dpa-infografik GmbH (https://www.dpa.com/de/infografiken) in Berlin, einem Tochterunternehmen der Deutschen Presse-Agentur dpa. Victor Belser beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Erstellung komplexer, einfacher, interessanter, manchmal alberner und bunter Infografiken - vom bescheidenen Balkendiagramm bis hin zur generativen Datenvisualisierung. In Hamburg hat er mit viel Leidenschaft Infografik-Grundlagenkurse für junge Designer gegeben. Zudem ist er Host der WebSession "How to Infografik? - Wie Sie mit maßgeschneiderten Infografiken Ihre Inhalte vermitteln".Eckdaten für das Webinar Infografiken selbstgemacht: Daten und Informationen anschaulich vermitteln- Termin: Mittwoch, 22. Januar 2025 von 14:00 - 17:00 Uhr inkl. Pause- Teilnahmegebühr: 375 Euro zzgl. MwSt. / 446,25 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 325 Euro zzgl. MwSt. / 386,75 Euro inkl. MwSt.- Mindesgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/infografiken-selbstgemacht-daten-und-informationen-anschaulich-vermitteln-registrierung-1080362095109).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5927591