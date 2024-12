DJ MARKT USA/Weiter im Wartemodus - Oracle sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

Das Warten auf neue Preisdaten dürfte auch am Dienstag das Geschehen an den US-Börsen maßgeblich bestimmen. Im Vorfeld dürften sich Akteure kaum weiter aus dem Fenster wagen und möglicherweise eher auf Nummer sicher gehen und zu Verkäufen neigen - zumal nach der jüngsten Rally mit Allzeithochs bei den wichtigen Indizes. Zwar wird am 18. Dezember vom Markt mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Zinssenkung gerechnet, sollten die Preisdaten aber stärker von der Erwartung abweichen, könnte dies noch einmal Bewegung bei der Zinsspekulation bringen. US-Notenbanker hatten zuletzt wiederholt darauf hingewiesen, datenabhängig zu entscheiden.

Auf Unternehmensseite sorgt Oracle für Gesprächsstoff. Die Aktie steht nach der Quartalszahlenvorlage stark unter Druck und verliert vorbörslich 8,5 Prozent. Der Anbieter von Cloud-Software verfehlte mit dem bereinigten Gewinn und dem Umsatz die Analystenerwartungen.

Yext (-10,8%) prognostiziert für das vierte Quartal einen niedrigeren Umsatz als erwartet. Dass das Online-Marketing-Unternehmen im Berichtsquartal im Rahmen der Wall Street-Schätzungen abschnitt, kommt dagegen nicht an. Auch Planet Labs (-5,8%) stehen unter Druck. Der Anbieter von Erddaten rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz unterhalb der Konsensschätzung von Analysten. Dazu verfehlte Planet Labs auch im Berichtsquartalumsatzseitig die Prognosen.

HealthEquity, ein Finanzdienstleister in der Gesundheitsbranche, erwartet im nächsten Jahr geringere Einnahmen als von Analysten prognostiziert. Der Kurs gibt um fast 6 Prozent nach. Vail Resorts, ein Betreiber von Skigebieten, verzeichnete einen geringeren Quartalsverlust als erwartet, worauf der Kurs um 4,9 Prozent zulegt.

December 10, 2024

