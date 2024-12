Langsam scheint die Luft für den DAX etwas dünner zu werden. Zu Wochenbeginn schaffte der Index zwar noch ein weiteres Rekordhoch, fiel dann aber wieder zurück. Selbst gute Nachrichten aus China verpufften am Markt. Peking will in der Geldpolitik mutiger werden und kündigte eine Abkehr von der seit 2011 vorherrschenden konservativen Haltung an. Auch der schwächelnde Immobilienmarkt soll gestützt werden. ...

