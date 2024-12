Ahrensburg (ots) -Viele Kfz-Zulassungsstellen in Deutschland schließen rund um die Feiertage und den Jahreswechsel. Da jede Stadt und jedes Bundesland die Öffnungszeiten individuell handhabt, gibt es deutschlandweit unterschiedliche Regelungen, die für Bürger:innen und Unternehmen Verunsicherungen und Wartezeiten bedeuten können. Zulassungsdienstleister Kroschke schafft Abhilfe und stellt auf seiner Internetseite eine umfassende Liste mit den Schließzeiten aller deutschen Zulassungsämter bereit, die bis zur ersten Kalenderwoche 2025 regelmäßig aktualisiert wird."Gerade zum Jahresende ist der Bedarf für Fahrzeugan- und Ummeldungen groß - doch ausgerechnet in dieser Zeit kommt es bei den Zulassungsstellen durch die Feiertage häufig zu Schließungen und geänderten Öffnungszeiten.", sagt Philipp Kroschke, Geschäftsführer bei Kroschke. "Unsere Übersicht wird regelmäßig nach bestem Wissen und Gewissen von den Mitarbeitenden in unseren bundesweit ansässigen Zulassungsdiensten aktualisiert. Sie gibt allen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern die Möglichkeit, sich vorab über etwaige Schließzeiten zu informieren. Wir machen dies schon seit einigen Jahren so und hören von unseren Kunden immer wieder, wie hilfreich dieser Service für ihre Jahresendplanung ist." Die Übersichtstabelle steht auf der Kroschke-Website unter https://www.kroschke.de/schliesszeiten-zulassungsstellen/ bereit. Sie wird zweimal wöchentlich aktualisiert, um kurzfristige Änderungen einzubeziehen.Auch wenn es trotz aller Sorgfalt zu kleineren Abweichungen kommen kann, hilft die Übersicht, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und lange Wartezeiten oder vergebliche Amtsbesuche zu vermeiden.Die Annahme, man könne bei geschlossenen Ämtern immer auf die digitale Zulassung ausweichen, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn die i-Kfz-Portale und die Großkundenschnittstelle des Kraftfahrt-Bundesamts grundsätzlich geöffnet bleiben über die Feiertage, liegen von den Zulassungsstellen keine verlässlichen Informationen dazu vor, in welchem Umfang digital eingesteuerte Zulassungen während der Schließzeiten bearbeitet werden.Allen, die sichergehen wollen, dass Ihre Zulassungen noch in diesem Jahr vollzogen werden, rät Kroschke sich umgehend darum zu kümmern. Selbstverständlich steht der Dienstleister hier mit Rat und Tat zur Seite.Pressekontakt Kroschke:Nicole Neumann, Leitung MarketingE-Mail: presse@kroschke.deTelefon: 0151 55148875https://www.kroschke-gruppe.de/presseOriginal-Content von: Kroschke Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/5927677