Gernsbach (ots) -Im Rahmen des Jahrestreffens der Ausbilderinnen und Ausbilder in der Papier- und Zellstoffindustrie im Papierzentrum in Gernsbach wurde am 5. Dezember 2024 erstmals der Heinrich-August-Schoeller-Bestenpreis des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE verliehen. Diese Auszeichnung würdigt die drei jahrgangsbesten Papiertechnologinnen sowie Papiertechnologen und ist mit Preisgeldern sowie Bildungsgutscheinen der Bildungsakademie Papier im Förderverein Papierzentrum Gernsbach (FÖP) e. V. verbunden.Den Bestenpreis für die jahrgangsbeste Papiertechnologin und ein Preisgeld von 500 Euro erhielt Frau Michelle Veenker von der Nordland Papier GmbH in Dörpen. Der Bestenpreis für die jahrgangszweitbeste Papiertechnologin ging an Frau Paula Alwine Laackmann von der Steinbeis Papier GmbH in Glückstadt, die mit 400 Euro ausgezeichnet wurde. Den Bestenpreis für den jahrgangsdrittbesten Papiertechnologen und 300 Euro sicherte sich Herr Alexander Krecker von der Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co in Varel. Zusätzlich wurden Herr Hans Daniel Cleemann von der Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG in Trebsen, Herr Jamy Dean Nickel von der LEIPA Georg Leinfelder GmbH in Schwedt und Frau Franziska Kroll-McKee von der Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG in Lachendorf mit FÖP-Ehrenpreisen, einem Bildungsgutschein der Bildungsakademie Papier im FÖP, ausgezeichnet.Die Preisverleihung erfolgte zu Beginn des Jahrestreffens durch Herrn Andre Müller, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE für Bildungsfragen, in Anwesenheit von Frau Veenker, Herrn Cleemann sowie Frau Kroll-McKee. Frau Laackmann wurde durch ihren Ausbilder, Herrn Thorsten Kletzin, vertreten. Dr. Benno Hundgeburt, Mitglied des Präsidiums und Vorstandsmitglied für den Bereich "Bildung und Ausbildung / Campus Gernsbach" des Verbands, gratuliert allen Prämierten und ihren Ausbildungsbetrieben und hebt die Bedeutung der dualen Ausbildung für die Branche hervor: "Mit dieser Auszeichnung unterstreichen wir den hohen Stellenwert der beruflichen Bildung und würdigen die besten jungen Menschen mit viel Potential für ihren weiteren Werdegang in unserer Papier- und Zellstoffindustrie."In Erinnerung an Herrn Heinrich August Schoeller (1923-2021), Mitinhaber der Papierfabrik SCHOELLERSHAMMER GmbH in Düren und langjähriger Vorsitzender des Arbeitgeberverband der Papier erzeugenden Industrie von Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e. V., den ehemaligen Ehrenvorsitzenden unserer Gründungsorganisation Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Deutschen Papierindustrie sowie des Fördervereins Papierzentrum Gernsbach werden nun, vergleichbar den bereits seit vielen Jahren etablierten Bestenpreisen für herausragende Studienleistungen an den papiertechnischen Studiengängen in Darmstadt, Dresden, Karlsruhe und München, ebenfalls die besten Absolvierenden der dualen Ausbildung zur Papiertechnologin und zum Papiertechnologen ausgezeichnet, die in diesem Jahr ihre Ausbildung an der Johann-Friedrich-Pierer Schule Altenburg sowie der Papiermacherschule Gernsbach - Schulzentrum Papiertechnik abgeschlossen haben. Die Witwe von Heinrich August Schoeller, Frau Karin Schoeller, unterstützte noch zu ihren Lebzeiten die Benennung der Auszeichnung. Finanziert werden die Bestenpreise aus dem LENA-Fonds der Landesarbeitgeberverbände der Papier- und Zellstoffindustrie im Verband DIE PAPIERINDUSTRIE.Pressekontakt:PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEITMarkgrafenstraße 1910969 BerlinT +49 171 3505182presse@papierindustrie.dewww.papierindustrie.deOriginal-Content von: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16061/5927661