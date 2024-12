Brüssel (www.anleihencheck.de) - Vieles in China erinnert derzeit an Japan nach 1990: In beiden Ländern sinken die Geburtenraten und in beiden sind Immobilienblasen geplatzt und haben die Verbraucher stark verunsichert, so Andrew Deback, Fondsmanager bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).In den 1980er Jahren habe Japan als wichtigster Rivale der USA gegolten, ähnlich wie China heute. Die Frage liege nahe: Werde China wie Japan Jahrzehnten der wirtschaftlichen Stagnation (inklusive Deflationsfalle) erleben? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...