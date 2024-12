Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Australische Zentralbank (RBA) beschloss, die Zinssätze unverändert bei 4,35% zu belassen, was den Markterwartungen entspricht, so die Experten von XTB.In der Erklärung sei jedoch die zuvor aggressive Haltung der Bank abgeschwächt worden. In dem Bericht heiße es, dass die Bank zuversichtlich sei, dass der Inflationsdruck gemäß den jüngsten Prognosen abnehme, und in der Erklärung sei die Aussage "ohne nichts" gestrichen worden, was darauf hindeute, dass viele der zuvor von der RBA wahrgenommenen Unsicherheitsfaktoren verschwunden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...