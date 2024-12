DJ IPO/Schwaches Börsendebüt von Delivery-Tochter Talabat in Dubai

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die arabische Delivery-Hero-Tochter Talabat hat ihren ersten Handelstag ad der Börse in Dubai deutlich unter dem Ausgabepreis beendet. Der Schlusskurs am Dubai Financial Market lag bei 1,49 VAE-Dirham (rund 0,38 Euro) je Aktie, knapp 7 Prozent unter dem Emissionspreis von 1,60 Dirham. Der erste Kurs hatte noch 1,70 Dirham betragen, im Handelsverlauf schwankte der Kurs zwischen 1,72 und 1,43 Dirham.

Delivery Hero hat 20 Prozent der eigenen Talabat-Beteiligung an die Börse in Dubai gebracht, insgesamt rund 4,7 Milliarden Aktien. Aufgrund der hohen Nachfrage hatte Delivery Hero das Emissionsvolumen dabei noch erhöht von zuvor angepeilten 15 Prozent. Der Ausgabepreis hatte am oberen Ende der Preisspanne gelegen. Der Börsengang in der Region war der bisher größte im Technologiesegment, der Mutter Delivery Hero fließen aus dem Anteilsverkauf etwa 7,5 Milliarden Dirham (rund 1,9 Milliarden Euro) zu. Beim aktuellen Schlusskurs ist die Beteiligung rund 1,8 Milliarden Euro wert.

Talabat ist eine Lieferplattform in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA). "Der Börsengang von Talabat an der DFM ist ein Commitment, um die Beziehungen zu lokalen Kunden, Partnern und Investoren zu stärken", sagte Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero. Der Börsengang ermögliche Talabat "den dynamischen Anforderungen des Lieferökosystems in der Region weiterhin aus einer Position der Stärke zu begegnen". Der Berliner Lieferkonzern will die Mehrheit an Talabat behalten und von künftigen Dividenden profitieren.

Die Aktie von Delivery Hero selbst notierte am Dienstag sehr schwach, am frühen Nachmittag lag sie fast 12 Prozent im Minus bei 31,36 Euro.

