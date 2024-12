Dies ist bereits die sechste AWS-Kompetenz von Spryker und bestätigt einmal mehr die Marktkompetenz, die fundierten Branchenkenntnisse und die langjährige Erfahrung des Unternehmens in verschiedenen Sektoren

BERLIN und NEW YORK, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für komplexe B2B-, Enterprise Marketplace- und IoT-Commerce-Anwendungen, hat heute bekannt gegeben, dass es die Amazon Web Services (AWS)-Kompetenz für Konsumgüter erlangt hat. Damit ist Spryker nunmehr in sechs verschiedenen AWS-Kompetenzen ausgezeichnet, darunter Fertigung und Industrie, Werbung und Marketing, Lieferkette für die Automobilbranche sowie Einzelhandel.

Mit der neuen Auszeichnung im Bereich Konsumgüter beweist Spryker seine technische Expertise und seinen Erfolg in zentralen Bereichen der AWS-Umgebung. Sie gibt den globalen Kunden von Spryker die Sicherheit, mit einem vertrauenswürdigen Partner zusammenzuarbeiten, der AWS-Lösungen gezielt einsetzt, um Innovationen voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und das Wachstum zu fördern. Spryker hat die Kompetenzen durch eine gründliche technische Bewertung und die Vorlage zahlreicher verifizierter Kundenreferenzen erhalten.

Laut der Boston Consulting Group wird der E-Commerce bis 2027 rund 41 % des weltweiten Einzelhandelsumsatzes ausmachen - ein deutlicher Anstieg von 18 % im Jahr 2017. Diese Entwicklung zwingt Unternehmen im Bereich der Konsumgüter dazu, ihre Strategien schnell anzupassen, um den sich verändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Für Unternehmen der Konsumgüterbranche ist es entscheidend, einen Anbieter für digitalen Handel zu wählen, der die Branche versteht und mit den richtigen technischen Lösungen sowie einem starken Ökosystem die Effizienz steigert und langfristige Marktstabilität sichert.

"Von AWS mit einer weiteren Kompetenz ausgezeichnet zu werden, ist ein großer Erfolg für uns", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. "Diese Auszeichnung bestätigt die herausragenden Fähigkeiten und das Fachwissen unseres Teams. Mit der Infrastruktur von AWS können wir unseren Kunden weiterhin sichere, skalierbare und innovative Lösungen anbieten, die ihnen dabei helfen, sich global abzuheben."

Maximilian Mauthe, Direktor der Produktabteilung bei New Flag und Spryker-Kunde, ergänzt: "Die skalierbare Architektur von Spryker ist für uns entscheidend, um schnelle Produkteinführungen zu ermöglichen - wir benötigen nur etwa einen Monat, ohne viele Ressourcen zu binden. Die vorgefertigten Funktionen von Spryker lassen sich leicht an unsere Bedürfnisse anpassen und der Support ist hervorragend. Wir erhalten immer proaktive technische Unterstützung, was wirklich großartig ist."

Für Unternehmen im Konsumgütersektor, die nach einer flexiblen, skalierbaren und nahtlosen Commerce-Erfahrung suchen, bieten Spryker und AWS die perfekte Lösung. Die modularen Lösungen von Spryker mit erstklassigen Komponenten ermöglichen es den Kunden, ihre Produkte schnell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die nötige Flexibilität zu bewahren, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Mit AWS und Spryker müssen Kunden keine unterschiedlichen Cloud-Anbieter oder Rechenzentren mehr verwalten - sie haben einen einzigen Ansprechpartner für den gesamten Service, ohne Komplikationen oder komplexe Mehrparteienverträge.

Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Das benutzerfreundliche, kopflose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung während des gesamten digitalen Transformationsprozesses ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.comund folgen Sie Spryker auf LinkedInund X.

