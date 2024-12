Der BlackRock Throgmorton Trust verstärkt seine Marktposition durch strategische Eigeninvestitionen. In einem bedeutsamen Schritt hat das Unternehmen am 9. Dezember 2024 insgesamt 25.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittskurs von 605,86 Pence je Anteil erworben. Nach Abschluss dieser Operation verfügt der Trust über ein ausgegebenes Aktienkapital von 87.131.864 Stammaktien, während 16.078.000 Aktien im Treasury-Bestand verbleiben. Dies entspricht einem beachtlichen Anteil von 15,58 Prozent am Gesamtkapital.

Aktuelle Vermögensentwicklung

Die jüngsten Bewertungen des Trusts zeigen eine robuste Entwicklung der Vermögenswerte. Der Nettovermögenswert ohne Berücksichtigung der laufenden Erträge beläuft sich auf 674,67 Pence pro Aktie, während der Wert inklusive der diesjährigen Erträge bei 690,36 Pence liegt. Diese Kennzahlen unterstreichen die solide Entwicklung des Portfolios und bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie.

