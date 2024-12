Koblenz (ots) -Das Geldverdienen auf dem Kryptomarkt ist keine reine Glückssache, sondern basiert vielmehr auf fundierter Expertise und Erfahrung. Im Mentoring zeigen Christian Haag und Florian Sondershausen, Kryptoexperten und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH, wie Anfänger ein regelmäßiges Einkommen an der Börse aufbauen können. Woher seine tiefgreifende Expertise stammt und warum auch er auf die harte Tour lernen musste, dass der Kryptomarkt für Laien gefährlich ist, verrät Christian Haag im Folgenden.Steigende Preise, unsichere Rente und eine unvorhersehbare Wirtschaftslage - wer entspannt in die Zukunft blicken möchte, kommt nicht umhin, sich mit Möglichkeiten zum langfristigen Aufbau von Vermögen auseinanderzusetzen. Neben Immobilien und Aktien stellen auch Kryptowährungen attraktive Anlagemöglichkeiten dar, um sein Geld langfristig und effektiv zu vermehren. Gleichzeitig wartet der Kryptomarkt jedoch mit Risiken auf, die Laien schnell erhebliche Verluste bescheren können. Diese Erfahrung musste auch Christian Haag machen: Als junger Soldat auf der Suche nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten geriet er an Betrüger. "Ich hatte damals keine Ahnung, wie Bitcoin funktioniert, aber der Plan, der mir vorgelegt wurde, klang gut", erinnert sich Christian Haag, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH."Diese Pleite war mein persönlicher Startschuss für eine umfassende Weiterentwicklung auf allen Ebenen, die mir den Traum von finanzieller Freiheit schließlich erfüllen konnte", fährt der Kryptoexperte fort. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Florian Sondershausen hat er die Haag Sondershausen Consulting GmbH gegründet, um seine Expertise zu teilen und andere vor typischen Fehlern auf dem Kryptomarkt zu bewahren. Das auf Finanzen und Investments spezialisierte, TÜV-zertifizierte Bildungsinstitut bietet ein fundiertes Mentoring an, das Menschen beim Aufbau eines regelmäßigen Einkommens an der Börse unterstützt. In Video-Schulungen, Live-Calls, Live-Workshops und mit speziellen Events vermitteln Christina Haag und Florian Sondershausen ein grundlegendes Verständnis für Kryptowährungen und zeigen Investoren, wie sie Investmentstrategien entwickeln und langfristig Vermögen aufbauen und sichern können.Aus Krisen Chancen machen: Die beeindruckende Entwicklung von Christian HaagAls Sohn einer Arbeiterfamilie wurden Christian Haag Fleiß, Arbeitsmoral und der Sinn für das Sparen in die Wiege gelegt. Während aller Etappen seines bisherigen Werdegangs hat er nebenbei gearbeitet - sowohl in diversen Aushilfsjobs als auch mit eigenen Businesses und Investitionen. Seine Liebe zur Musik, die er ebenfalls mit seinen Eltern teilt, ließ in ihm den Wunsch aufkommen, nach der Schule Bundeswehrdirigent zu werden. Schließlich entschied er sich jedoch für eine klassische militärische Laufbahn und verpflichtete sich im Alter von siebzehn Jahren für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. "Dank der Bundeswehr habe ich vieles gelernt und konnte zahlreiche positive Erfahrungen mitnehmen, darunter ein hohes Maß an Disziplin und Durchhaltevermögen sowie fundierte Fähigkeiten in der Führung und im Management", erinnert sich Christian Haag.Doch nach fünf Jahren bei der Bundeswehr erkannte er, dass sein derzeitiges Leben ein Leben auf Zeit war und beschloss, mehr aus sich zu machen. Mit dem Entschluss, noch mehr zu arbeiten und viel Geld zu verdienen, versuchte er sich an diversen Dingen von Immobilien über Bitcoin. Mit dreiundzwanzig Jahren baute er ein Haus mit mehreren Wohneinheiten, mit dem Ziel, mietfrei zu leben und gleichzeitig Vermögen aufzubauen. Nachdem er außerdem das Investieren im kleinen Stil, beispielsweise mit dem Sammeln seltener Spielzeugautos, geübt hatte, wagte sich Christian Haag an eine Investition in Bitcoin-Mining, verbrannte dort aber viel Geld. Erschwerend hinzu kam, dass er Betrügereien zum Opfer fiel, weil ihm das nötige Wissen fehlte, um das zu verhindern. "Die Fehler suchte ich dennoch nie bei mir, stattdessen waren immer die anderen schuld", gibt Christian Haag zu. Irgendwann aber erkannte er, dass er etwas ändern musste.Haag Sondershausen Consulting GmbH steht für Wachstum und WeiterentwicklungSo begann er 2017 sich intensiv mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Mindset zu beschäftigen. "Lange hielt ich Mindset für ein Modewort. Nach genauerer Betrachtung wurde ich eines Besseren belehrt. Heute weiß ich: Ein positives Mindset ist der Grundstein für den Erfolg", so der heutige Unternehmer", verrät Christian Haag. Also begann er sich kontinuierlich weiterzuentwickeln: Verschiedene Seminare zur Optimierung des Mindsets sowie Investitionen in Immobilien und Kryptowährung halfen ihm dabei, seinem Wunsch nach finanzieller Freiheit immer näherzukommen.Um seine Erfahrung und sein Wissen mit anderen zu teilen und ihnen die Fehler zu ersparen, die er selbst gemacht hat, schloss Christian Haag sich schließlich mit seinem Geschäftspartner Florian Sondershausen zusammen, um die Haag Sondershausen Consulting GmbH zu gründen. In ihrem Mentoring helfen die Kryptoexperten den Teilnehmern dabei, langfristig Vermögen aufzubauen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei liegt der Fokus auf kontinuierlichem Lernen und hoher geistiger Flexibilität, um die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Teilnehmer zu fördern. Er ist sich sicher: "Jeder Tag bietet neue Herausforderungen und damit die Chance zu persönlichem Wachstum", erzählt Christian Haag abschließend. "Daher ist es wichtig, stets offen für neue Erfahrungen zu sein und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln."