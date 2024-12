Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG



10.12.2024 / 14:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG



Unternehmen: JDC Group AG

ISIN: DE000A0B9N37



Anlass der Studie: Bericht 9M, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 10.12.2024

Kursziel: EUR 27,45

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q3 Umsatz wächst 36%, Jahresziel gut erreichbar - starkes Jahresendgeschäft erwartet



Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) zeigt in einem gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld eine starke Geschäftsentwicklung - obwohl Q3 (Urlaubsquartal) saisonal eher schwächer ist. So legte der Umsatz um 36,1% auf EUR 52,1 Mio. zu, EBITDA (EUR 2,3 Mio.; +41%) und EBIT (0,76 Mio.; > 300%) legten deutlich überproportional zu, das Q3-Konzernergebnis drehte in den positiven Bereich (EUR 0,28 Mio.; Q3 23: EUR -0,36 Mio.). Die operative Marge in Q3 ist dabei noch durch Einmaleffekte (WP-Kosten, Top Ten Integration, Abfindungen) gedrückt. Die Skalierung greift also, während umgekehrt gleichzeitig der intensive Wettbewerb auf den Margen lastet (Effekt z.Z. rd. 0,5% p.a.). Als wachstumsstarkes Unternehmen mit hochskalierbarem Geschäftsmodell ist JDC mit einem EV/Umsatz2025 von nur 1,17 (Median der Peer Group: 3,6) günstig bewertet.



Unsere Fundamental- und Peer Group-Analyse ergibt zu gleichen Teilen gewichtet einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 27,45. Wir stufen die Aktie mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31521.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2048207 10.12.2024 CET/CEST



°