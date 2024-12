Ethereum könnte 2025 Bitcoin schlagen, während WEPE besser als PEPE ist

Bitcoin fällt in den letzten 24 Stunden um 1,5 Prozent, während Ethereum fast 5 Prozent an Wert einbüßt. Damit zeigen sich beide Kryptowährungen auf Wochensicht ungefähr vergleichbar. Diese konsolidieren auf dem jetzigen Niveau. Weder Bitcoin schaffte den Ausbruch über 100.000 US-Dollar noch Ethereum über 4.000 US-Dollar.

Dennoch könnte Ethereum in 2025 Bitcoin schlagen und hier mehr Potenzial bieten. Derweil bekommt der gehypte Meme-Coin PEPE mit WEPE einen neuen Herausforderer.

Ethereum gewinnt gegen Bitcoin: Jetzt ETH kaufen?

Das Handelspaar ETH/BTC misst den Wert von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Der folgende Trader glaubt nun, dass der Tiefpunkt erreicht sei. So zeigt sich eine Bodenbildung, nach der Ethereum gegenüber Bitcoin an Wert gewinnen könnte. Für den Trader signalisiert dies eine potenzielle Trendumkehr zugunsten von Ethereum. Dieser sieht Ethereum als die attraktivere Wahl, da er erwartet, dass es in den kommenden Wochen oder Monaten eine stärkere Performance zeigen wird als Bitcoin. Relative Stärke könnte sich nach einem monatelangen Abwärtstrend jetzt also bei Ethereum zeigen.

Derweil sieht der führende Analyst Michael van de Poppe Ethereum weiterhin als stark an, wobei der Tiefpunkt mit Trumps Wahlsieg korrelierte. Dennoch haben Anleiherenditen kürzlich erneut angezogen, was zu einer leichten Korrektur bei Ethereum und stärkeren Rückgängen bei Altcoins führte. So gab es einen neuen Flash-Crash, nachdem auch Ethereum über 10 Prozent vom Verlaufshoch einbracht.

$ETH is still strong, the bottom is correlated to the victory of Trump.



However, Yields have bounced, and then $ETH corrects slightly, Altcoins even more.



That tandem is likely going to continue -> Altcoins to rally when Yields drop. pic.twitter.com/7KWMguaC4k - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 9, 2024

Der nächste PEPE? Wall Street Pepe explodiert im Presale

Anleger sind stets auf der Suche nach dem nächsten großen Meme-Coin, der das Potenzial hat, hohe Renditen zu liefern. Ein aktuelles Beispiel ist PEPE, das in den letzten Tagen in die Top 20 der Kryptowährungen aufgestiegen ist. Mit einem neuen Allzeithoch und einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar zeigt PEPE relative Stärke.

Der Markt für Kryptowährungen entwickelt sich kontinuierlich weiter und zeigt eine zunehmende Vielfalt, Dies gilt auch abseits der etablierten Coins wie Bitcoin und Ethereum, die nach wie vor Basis-Investments sind. Besonders innovativen Projekten und Presales wird verstärkte Aufmerksamkeit zuteil, darunter Wall Street Pepe (WEPE). Dieser neue Meme-Coin hat in weniger als einer Woche fast 4 Millionen US-Dollar durch seinen Vorverkauf erzielt. WEPE kombiniert humorvolles Branding mit funktionalem Mehrwert und adressiert eine moderne Krypto-Community, die sich sowohl für unterhaltsame Inhalte als auch für strategische Ansätze begeistert.

Die namensgebende Figur "Wepe" steht symbolisch für die Verbindung traditioneller Trading-Strategien mit der Dynamik des Krypto-Markts. Der Coin profitiert zudem vom bekannten Frosch-Branding, das an den jüngsten Erfolg von PEPE erinnert, der kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dieses Momentum verstärkt das Interesse an WEPE - denn WEPE möchte der neue PEPE werden.

Wall Street Pepe richtet sich gezielt an kleinere Investoren, die im stark institutionell geprägten Krypto-Markt häufig benachteiligt sind. Die Plattform hinter WEPE bietet Zugang zu exklusiven Informationen, Handelssignalen und einer aktiven Community, die strategischen Austausch zwischen Krypto-Anlegern fördert. Ein innovatives Belohnungssystem motiviert Nutzer, ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, indem erfolgreiche Trades incentiviert werden.

Ein weiteres Highlight ist das Staking-Programm von WEPE, das eine Rendite von bis zu 170 Prozent APY bietet, verteilt über drei Jahre und auf der Ethereum-Blockchain basierend. Frühzeitige Anleger profitieren ergo von der Möglichkeit, ihre Bestände vor dem Handelsstart zu erhöhen.

WEPE Token können direkt auf der offiziellen Website erworben werden, wobei ETH, USDT und Kreditkarten als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Bereits morgen wird der Preis das nächste Mal angehoben, sodass etwas Eile im Presale geboten scheint.

