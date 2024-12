Schon länger hielten sich Gerüchte, dass Stellantis außerhalb seines Batterie-Joint-Ventures ACC ein Zellenwerk in Europa errichten will. Das bestätigt der Autobauer jetzt: Zusammen mit CATL investiert er bis zu 4,1 Milliarden Euro in eine Fabrik für LFP-Batteriezellen in Saragossa. Stellantis und CATL geben an, ein 50:50-Joint-Venture zu gründen, um eine LFP-Batteriezellenfertigung in Spanien auf die Beine zu stellen. Der geplante Standort liegt ...

