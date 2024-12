Relai sichert sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von $12 Millionen unter der Leitung von ego death capital. Zu den weiteren Investoren gehören der Plan B Bitcoin Fund, Timechain und die Solit Group.

Die Bitcoin-Only-Plattform mit Sitz in Zürich ist dabei, eine MiCA-Lizenz in Frankreich zu erhalten, um die Relai-App noch mehr Nutzern in der EU zur Verfügung zu stellen.

Die preisgekrönte, in der Schweiz entwickelte Bitcoin-App von Relai hat deutlich an Zugkraft gewonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2025 die Marke von 1 Million Downloads erreichen, was sie zum Marktführer in Europa macht.

Zürich, Dec. 10, 2024allen Widrigkeiten getrotzt und eine Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von $12 Millionen abgeschlossen, was seine Mission, Bitcoin in ganz Europa an die Massen zu bringen, verstärken wird.

Die Runde wird von ego death capital angeführt, das $4 Millionen investiert hat. Zu den weiteren Investoren gehören der Plan B Bitcoin Fund, Timechain und die Solit Group. Insgesamt wird die Serie A $12 Millionen einbringen.

Die in der Schweiz ansässige Bitcoin-Plattform hat sich als führender Anbieter von Bitcoin-Investitionen etabliert und bedient eine vielfältige Kundschaft mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen und finanziellem Sachverstand. Diese jüngste Kapitalerhöhung wird die strategische Expansion des Unternehmens erleichtern und seine auf Bitcoin fokussierten Dienstleistungen auf weitere europäische Märkte ausdehnen.

Mit der erwarteten Übernahme der MiCA-Lizenz Anfang 2025 ist Relai auf dem besten Weg, eine der ersten Bitcoin-Plattformen zu werden, die den neuen europäischen Regulierungsstandards vollständig entspricht. Diese Lizenz wird es Relai ermöglichen, seine preisgekrönte App aggressiv auf über 500 Millionen Nutzer in den wichtigsten europäischen Märkten zu vermarkten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese Finanzierungsrunde trotz der schwierigen Marktbedingungen abschliessen konnten. Unser Ziel ist es, so viele Europäer wie möglich über Bitcoin aufzuklären und sie in das System einzuführen", sagte Julian Liniger, Gründer und CEO von Relai.

"Julian und Adem haben ein unglaubliches Team aufgebaut, indem sie sich unermüdlich auf den langfristigen Nutzen für die Benutzer konzentriert haben - sie helfen ihnen, Bitcoin zu verstehen und es sicher und geschützt zu kaufen. Sie sind bereits führend in Europa und gut positioniert, um ein bekannter Name zu werden. Wir haben seit unserer ersten Investition in das Unternehmen ein erstaunliches Wachstum erlebt und sind optimistischer denn je, Relai auf der nächsten Etappe ihrer Reise zu unterstützen!", sagte Jeff Booth, Gründungspartner bei ego death capital.

Relai hat bereits ein Nutzerwachstum von über 300 % im Vergleich zum Vorjahr , was die wachsende Nachfrage nach Bitcoin-Investitionen in Europa verdeutlicht. Mit diesem frischen Kapital kann Relai seine Marketingbemühungen beschleunigen und seine Position als führende Bitcoin-Only Plattform für Privatpersonen und Unternehmen festigen.

Über Relai

Relai ist ein Schweizer Startup, das 2020 von Julian Liniger und Adem Bilican in Zürich gegründet wurde. Ihre Bitcoin-App ist einfach und intuitiv gestaltet und ermöglicht es jedem, innerhalb weniger Minuten Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Relai hebt sich auf dem überfüllten Kryptowährungsmarkt durch seinen einzigartigen Ansatz der Selbstverwahrung ab. Im Gegensatz zu anderen Plattformen verwahrt Relai keine Gelder der Nutzer/innen, sondern ermöglicht es ihnen, ihre eigene finanzielle Zukunft mit einer einfach zu bedienenden, selbstverwahrenden Wallet zu kontrollieren. Relai ist ein in der Schweiz lizenzierter Finanzdienstleister mit einem Handelsvolumen von über 500 Millionen US-Dollar. 2024 wurde Relai zu einem der am schnellsten wachsenden Startups in Europa ernannt und das Unternehmen wird regelmäßig unter den Top 50 der Schweizer Startups gelistet. Erfahre mehr unter relai.app .

