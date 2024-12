Die Commerzbank steht vor personellen Veränderungen in ihrer Führungsebene, da Aufsichtsratsmitglied und Uniper-Finanzchefin ihr Mandat zur Hauptversammlung am 15. Mai niederlegen wird. Die Entscheidung wurde mit dem Wunsch begründet, die Anzahl zusätzlicher Mandate als Vorständin eines börsennotierten Unternehmens zu reduzieren. Das seit 2020 tätige Aufsichtsratsmitglied war ursprünglich als Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes in das Kontrollgremium gewählt worden. Die Finanzagentur wird in Kürze einen Vorschlag für die Nachbesetzung unterbreiten.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen der Commerzbank zeigen eine positive Entwicklung mit einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro im letzten Quartal. Trotz eines leichten Rückgangs beim Gewinn je Aktie auf 0,54 Euro prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 0,519 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,14 Euro.

