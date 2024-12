Am Wochenende des 7. und 8. Dezembers tummelten sich so viele Gamer:innen auf Steam, wie noch nie zuvor. Dafür gesorgt haben nicht nur interessante Neuerscheinungen, sondern auch ein paar Klassiker. Wer wissen möchte, was genau am vergangenen Wochenende mehr als 39 Millionen Menschen gleichzeitig gemacht haben, wird auf SteamDB fündig. Wie dort zu lesen ist, haben in diesem Zeitraum nämlich so viele Gamer:innen wie noch nie zuvor ihre freie Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...