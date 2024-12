Bei der DEVK steht Ende 2025 ein Wechsel des Vorstandsvorsitzes an. Gottfried Rüßmann verabschiedet sich dann nämlich in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest: Michael Knaup, der aktuell im Vorstand unter anderem für die Bereiche Sach-HUK Betrieb sowie IT zuständig ist. Um einen gleitenden Übergang zu gewährleisten, haben die Aufsichtsräte der DEVK-Muttergesellschaften beschlossen, wer die DEVK ab 2026 führen wird. Denn der 63-jährige Gottfried Rüßmann verabschiedet sich zum Jahresende ...

