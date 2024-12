Die jüngsten Gewinnmitnahmen am Kryptomarkt haben auch die Aktie von Coinbase belastet. Zum Handelsschluss in New York am gestrigen Montag stand ein Minus von fast zehn Prozent an der Kurstafel. Auch ein bullisher Analystenkommentar und die Aussicht auf neue Rekorde im Dezember konnten daran zunächst nichts ändern.In der am Montag vorgelegten Studie hat Needham-Analyst John Todaro seine Kaufempfehlung für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 375 auf 420 Dollar erhöht. Selbst nach dem ...

