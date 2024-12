Heute, am 10. Dezember, stimmen die Aktionäre des Technologiegiganten Microsoft über einen wegweisenden Vorschlag ab: Soll das Unternehmen Bitcoin in seine Bilanz aufnehmen? Bereits im Oktober hatte der Konzern angekündigt, auf der Hauptversammlung über den Antrag abstimmen zu lassen.Der Vorschlag mit dem Titel "Bewertung von Investitionen in Bitcoin" wurde vom National Center for Public Policy Research eingereicht, einer konservativen Denkfabrik, die Bitcoin als "hervorragende, wenn nicht die beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...