St. Andrä Wördern (ots) -In puncto Photovoltaik sollten Hausbesitzer keine Kompromisse eingehen. Bei der Max Wagner Autarkie GmbH ist daher der Name Programm. Mit seinem Team aus eigenen Handwerkern und Projektplanern berät Max Wagner seine Kunden und installiert maßgeschneiderte Photovoltaikanlagen, um ihnen den Weg zu maximaler Energieautarkie zu ebnen. Dabei verbaut er ausschließlich Premium-Komponenten internationaler Hersteller, sodass seine Kunden möglichst lange von der Investition profitieren. Welche Merkmale einen seriösen Anbieter auszeichnen und wie Kunden schwarze Schafe entlarven, erfahren Sie hier.Die Energiewende ist nach wie vor in vollem Gange: Angesichts steigender Strompreise und der Angst vor Stromausfällen ist sogar mit einem steigenden Bedarf zu rechnen. Dies ruft auch eine Vielzahl neuer Anbieter auf den Plan, die mit preiswerten Photovoltaikanlagen und diversen Garantien und Qualitätsversprechen werben. Solche Angebote sind jedoch selten ihr Geld wert. "Wer billig kauft, kauft teuer - kaum irgendwo anders gilt das so sehr wie in der PV-Branche. Um möglichst niedrige Preise bieten zu können, machen Billiganbieter zwangsläufig Abstriche bei der Verarbeitung und der Qualität der Komponenten", warnt Max Wagner, Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH."Generell gibt es einige Dinge, die alle seriösen Anbieter gemein haben. Um lange Freude an der neuen PV-Anlage zu haben, sollten Hausbesitzer also genauer hinsehen", empfiehlt der Experte weiter. Max Wagner weiß wovon er spricht: Als PV-Experte hat er sich mit der Max Wagner Autarkie GmbH auf das Planen und Errichten von PV-Anlagen für Privat- und Industriekunden spezialisiert. Dabei setzt er konsequent auf Qualitätskomponenten europäischer Hersteller und lässt die Installation von hauseigenen, speziell geschulten Handwerkern durchführen, um Qualitätsprobleme von vornherein zu vermeiden. Worauf man achten sollte, um keinen unseriösen PV-Anbieter auf den Leim zu gehen, verrät er hier.1. Planung und Projektierung vor OrtViele der preiswerteren Anbieter führen ihre gesamte Beratung am Telefon oder online durch. Dabei schauen sie sich das Dach selbst nur über Google Earth an, bevor sie ein Angebot erstellen. Eine solche Fernprojektierung hat jedoch erhebliche Schwächen. So ist es unmöglich, aus der Ferne die Dachstatik korrekt zu beurteilen oder Probleme zu erkennen, die der Installation im Wege stehen können. Ein seriöser Anbieter hingegen berät und vermisst immer vor Ort, bevor er mit der Planung und Projektierung der Anlage beginnt. Auf diese Weise erhält der Kunde eine maßgeschneiderte Anlage, die exakt zu seinen Bedürfnissen passt.2. Eigene MonteureUnter den preiswerten PV-Anbietern tummeln sich auch viele reine Marketingunternehmen - Firmen also, die Photovoltaikanlagen verkaufen, aber selbst über keine entsprechenden Handwerker und Montageteams verfügen. Diese Firmen überlassen die Installation in der Regel ausländischen Subunternehmen mit fragwürdigen Arbeitsweisen und Qualitätsstandards. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass der Anbieter über eigene Gewerke zur Installation verfügt und ausschließlich qualifizierte Monteure beschäftigt. Idealerweise sollte jeder am Projekt beteiligte Handwerker über TÜV- und WIFI-Zertifikate verfügen, die seine Qualifikation bescheinigen.3. Hochwertige KomponentenNicht zuletzt sollten auch die verbauten Komponenten den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Gerade Komponenten chinesischer Hersteller oder No-Name-Produkte haben oftmals Probleme bei der Qualitätskontrolle. Ist dann etwas defekt, fällt es zudem oft schwer, Garantien geltend zu machen. Anders verhält es sich bei Herstellern, die regional produzieren. Diese sind an EU-Qualitätsstandards gebunden und bieten lange Produkt- und Leistungsgarantien. Wer lange etwas von der Anlage haben möchte, sollte sich also vergewissern, dass nur Qualitätskomponenten verbaut werden.Leitfaden zur Identifikation seriöser AnbieterDie genannten Kriterien stellen die absoluten Grundvoraussetzungen für hochwertige Arbeit dar - prüfen Sie, ob diese erfüllt wurden. Sie sind jedoch noch kein Garant für Qualität - wer Sicherheit haben möchte, sollte genauer nachforschen.1. Kundenerfahrungen und Referenzprojekte: Lesen Sie unabhängige Erfahrungsberichte. Google-Bewertungen bieten einen Einblick in die Arbeitsweise des Anbieters, während Referenzprojekte es ermöglichen, sich einen Eindruck von seiner vergangenen Arbeit zu verschaffen.2. Ausbildungszertifikate: Achten Sie darauf, ob der Anbieter seine Mitarbeiter regelmäßig und gewissenhaft weiterbildet.3. Überprüfen technischer Brandschutzmaßnahmen: Erkundigen Sie sich vor Projektstart zu den Brandschutzvorkehrungen der Anlage. Achten Sie zudem darauf, ob ein Leistungsoptimierer verbaut wird, der die Anlage bei gefährlicher Hitzeentwicklung automatisch abschaltet.4. Projektmappe und Anlagenbuch: Lassen Sie sich nach der Installation die Projektmappe übergeben. Prüfen Sie außerdem, ob der Anbieter ein detailliertes Anlagenbuch für die Planung und Wartung der Anlage führt. Denn gerade das Anlagenbuch und das Vorgehen bei der Planung geben starke Indizien zur Qualität des Anbieters - es lohnt sich also auch, sich die Anlagenbücher vergangener Projekte zeigen zu lassen und zu erfragen, welches Programm er für die vorstatische Planung verwendet.Erfüllt ein Anbieter weniger als drei der Kriterien, sollte man von diesem Anbieter die Finger lassen.Suchen Sie nach einem PV-Anbieter, der Ihr Dach mit Qualitätskomponenten aus europäischer Herstellung ausstattet und Sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anlage bestens betreut? 