Die HelloFresh-Aktie bastelte nach langer Durststrecke zuletzt an einer kleinen Erholung, musste am Montag aber schon wieder einen heftigen Dämpfer verkraften. Um fast zehn Prozent ließ der Kurs gestern nach und landete per Handelsschluss bei nur noch 11,84 Euro. Angetrieben wurden die Kursverluste durch Ermittlungen der USA gegen die US-Tochter Factor75.Vorgeworfen wird der Tochter von HelloFresh (DE000A161408), minderjährige Migranten beschäftigt zu haben. Der Konzern bestätigte die Ermittlungen, weist aber jede Verantwortung von sich. Man selbst habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...