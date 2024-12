Berlin (ots) -Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit auch die oft stressige Suche nach den passenden Geschenken. Eine Umfrage des KI-basierten Zahlungsdienstleisters Klarna zeigt, dass sich jeder fünfte Deutsche (21 %) Unterstützung durch einen KI-basierten Shopping-Assistenten wünscht. 24 % der Befragten würden sich bei der Auswahl sicherer fühlen, wenn eine künstliche Intelligenz personalisierte Geschenkideen liefert. Genau hier setzt der neue digitale Helfer von Klarna an: ein KI-Assistent, der die Geschenksuche einfacher, schneller und stressfreier macht.Wie funktioniert der KI-Assistent?Der in die App integrierte Assistent unterstützt Nutzer:innen individuell: Mit wenigen Eingaben - wie dem Anlass, den Vorlieben der beschenkten Person und dem Budget - liefert die KI passende Geschenkideen. Diese Vorschläge werden ergänzt durch Produktbewertungen, technische Details und einen Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Artikel.Mit einer Datenbasis von mehr als 5,6 Millionen Produkten filtert der Assistent gezielt jene heraus, die sowohl dem Stil als auch dem Budget entsprechen. Ob es um ein hochwertiges Accessoire oder das neueste Gaming-Equipment geht: Die Empfehlungen sind passgenau und berücksichtigen aktuelle Preis- und Lieferinformationen.Effizient und pünktlich - Ohne Stress durch die VorweihnachtszeitNeben personalisierten Vorschlägen zeigt die KI auch aktuelle Preise und Verfügbarkeiten, um sicherzustellen, dass Geschenke nicht nur gut ankommen, sondern auch pünktlich geliefert werden. Dank der Freitextsuche können selbst außergewöhnliche Wünsche präzise geäußert werden.Nicole Defren, Head of Northern & Central Europe bei Klarna, erklärt: "Unser Ziel ist es, Klarna zu einem digitalen Finanzassistenten weiterzuentwickeln, der Zeit, Geld und Stress spart. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit erweist sich unser KI-Assistent als wertvoller Begleiter, um die Geschenksuche einfacher und effizienter zu gestalten - alles in einer App."Wachsendes Interesse an KI im Shopping-BereichMit der Einführung des neuen KI-Tools wird deutlich, dass technologische Innovationen nicht nur den Weihnachtsstress reduzieren, sondern auch die Art und Weise, wie Geschenke gesucht und gefunden werden, nachhaltig verändern können. Eine Entwicklung, die von vielen Verbraucher:innen begrüßt wird, wie Klarna gemeinsam mit der Forschungsagentur Dynata zeigen konnte. Die repräsentative Umfrage wurde im Oktober 2024 in sieben Ländern - darunter Deutschland, Frankreich und die USA - durchgeführt und basiert auf den Antworten von mehr als 8.000 Teilnehmer:innen.Pressekontakt:Schröder+Schömbs PRklarna@schroederschoembs.comOriginal-Content von: Klarna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131172/5927918