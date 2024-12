Hameln (ots) -Der Vertrieb eines Unternehmens ist der Schlüssel zu dessen Erfolg, schließlich bildet er die Verbindung zwischen Angebot und Kundennachfrage. Umso wichtiger ist es, dass dieser einwandfrei funktioniert. Dafür braucht es in erster Linie eine hochmoderne und effektive Software. Warum das so ist und wie das in der Praxis aussehen kann, erfahren Sie hier.Ein erfolgreicher Vertrieb ist heute unverzichtbar für jedes Unternehmen - doch ohne einen gut abgestimmten Vertriebsprozess bleibt dieser Erfolg aus. Dennoch haben viele Unternehmen noch immer mit suboptimalen Vertriebsstrukturen zu kämpfen. Besonders in wachsenden Vertriebsorganisationen wird es zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten. Oft sind Kundendaten auf verschiedene Systeme verteilt oder nur in physischer Form vorhanden - im schlimmsten Fall auf losen Notizzetteln. Dieser Mehraufwand sorgt für Ineffizienzen und hindert Unternehmen daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Es kommt jedoch noch schlimmer: "Können Vertriebsmitarbeiter nicht nachvollziehen, wann ein Kunde zuletzt kontaktiert wurde oder wie der aktuelle Status ist, hat dies schwere Folgen", warnt Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH. "Schlimmstenfalls entgehen der Agentur lukrative Deals mit potenziellen Kunden.""Anstatt Daten manuell zu organisieren, sollten sich Vertriebsorganisationen um eine digitale Lösung bemühen, die sämtliche Kundendaten zentral zusammenführt", rät sein Geschäftspartner Ali Türüt. Mit der United Promotion GmbH haben sich die beiden als führende Experten für den Glasfaser-Vertrieb etabliert. Die umfassenden Erfahrungen, die sie dabei sammeln konnten, haben sie dazu inspiriert, ein eigenes CRM-System zu entwickeln, das speziell auf die Bedürfnisse von Vertrieblern ausgelegt ist und es ermöglicht, Kundendaten zentral zu verwalten und mit maximaler Effizienz zu nutzen.CRM-Systeme machen Schluss mit DatenchaosDatenchaos kostet Vertriebsorganisationen bares Geld. "Wer Daten auf verschiedene Insellösungen verteilt, verbringt tagtäglich wertvolle Zeit damit, Informationen zu suchen und Aufgaben manuell zu koordinieren", erklärt Patrick Grabowski. So müssen etwa Mitarbeiter einer Vertriebsagentur ohne CRM-System Kundendaten mühsam aus Excel-Tabellen oder E-Mails zusammensuchen, bevor sie damit arbeiten können. Dies führt zu Zeitverlusten und dazu, dass Kunden unregelmäßig und oftmals zu spät kontaktiert werden. Ein CRM-System wirkt derartigen Problemen entgegen, indem es die zentrale Koordination von Aufgaben und Kundendaten ermöglicht und Mitarbeiter an den Status laufender Prozesse erinnert.Ebenso ermöglichen CRM-Systeme, Erfolge transparent nachzuvollziehen und anhand detaillierter Kennzahlen zu ermitteln, wo die Stärken und Schwächen individueller Mitarbeiter liegen. Dadurch sind Führungskräfte in der Lage, gezielt nachzufassen und schwächelnde Mitarbeiter bei Bedarf zu fördern oder Anpassungen an der Aufgabenplanung vorzunehmen. Ebenso ermöglicht es die zentrale Natur eines CRM-Systems, Daten in Echtzeit zu aktualisieren und mit sämtlichen in die Prozesse Involvierten zu teilen. "Für die perfekte Verknüpfung von Innen- und Außendienst ist ein hochwertiges CRM-System unverzichtbar", folgert daher Ali Türüt.Vertrieb braucht maßgeschneiderte CRM-LösungenGerade im Vertrieb gibt es jedoch noch weitere Anforderungen, die ein CRM-System dringend erfüllen muss. Die Gebietsplanung ist ein solches Beispiel. "Sämtliche Gebiete und Aufgabenbereiche optimal abzudecken, fällt ohne CRM-System oft schwer - Mitarbeiter kommen sich gegenseitig in die Quere oder stellen später fest, dass sie sich bei der Aufgabenplanung übernommen haben", erklärt Patrick Grabowski. Das CRM-System der United Promotion GmbH bietet deshalb ein integriertes System zur Projektplanung und Gebietszuweisung, das anhand einer Polygon-Karte die Festlegung klarer Einzugsgebiete für individuelle Mitarbeiter und Teams ermöglicht.Besonders für den Vertrieb ist es auch von zentraler Bedeutung, Erfolge transparent an den Auftraggeber zu kommunizieren. Ali Türüt und Patrick Grabowski haben dafür eine Funktion in ihr CRM-System integriert, mit der sich Auswertungen in Echtzeit erstellen lassen. Dies erspart den Nutzern des Systems viel Arbeit und bietet ihnen gleichzeitig die Option, den Auftraggeber jederzeit mit aktuellen Daten und Fakten auf dem Laufenden zu halten. "Zeitersparnis, Transparenz und übersichtliches Datenmanagement sind im Vertrieb entscheidende Wettbewerbsvorteile", betont Patrick Grabowski abschließend. "Wer ein geeignetes CRM-System nutzt, hat es also erheblich leichter, sein Geschäft zu skalieren, Prozesse zu optimieren und den Umsatz zu steigern."