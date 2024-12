Köln/Siegen (ots) -Adrian Pflug steht bald als neuer Moderator in Siegen vor der Kamera: Am 19. Dezember 2024 wird er zum ersten Mal durch die "Lokalzeit Südwestfalen" führen. Er verstärkt das Team anstelle von Stefan Fuckert, der sich nach mehr als sieben Jahren bei der "Lokalzeit" zukünftig anderen Projekten außerhalb des WDR widmet.Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Adrian Pflug aus erfolgreichen Fernseh- und Onlineformaten wie "Quarks", "Xenius" und "Wissen vor acht - Zukunft".Adrian Pflug: "Ich freue mich sehr auf die Menschen und die Arbeit in Südwestfalen! Sauerland, Siegerland, Wittgenstein, Soester Börde - das ist so ein schönes und vielfältiges Gebiet. Ich bin sehr gespannt auf die vielen, unterschiedlichen Themen, Geschichten und Leute, die alle in unserer Lokalzeit zusammenkommen!"Adrian Pflug hat Journalistik in Dortmund studiert und startete seine Karriere beim Lokalradio 91.2. Schon seit 2006 arbeitet er für den WDR, unter anderem bei 1LIVE und als Coach in der Aus- und Fortbildungsredaktion.Die "Lokalzeit" ist montags bis freitags um 19:30 Uhr live im WDR Fernsehen zu sehen - und später am Abend auch auf lokalzeit.de und in der ARD Mediathek abrufbar. Eine Kurzausgabe der "Lokalzeit" sendet das WDR Fernsehen im Anschluss an "WDR aktuell" wochentäglich um 18:09 Uhr.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5927926