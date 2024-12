Ab Anfang 2025 werden die Pfalzwerke für ihre insgesamt 2.200 Ladepunkte die IT-Lösung eRound der Hamburger Energienetze nutzen. Das Unternehmen peilt eine steile Wachstumskurve an und will bis 2030 rund 10.000 Ladepunkte betreiben. Die Pfalzwerke-Gruppe kündigt an, sowohl ihre nicht-öffentlichen als auch ihre öffentlichen Ladepunkte auf das IT-System eRound der Hamburger Energienetze zu migrieren. Seit 2017 treibt das Unternehmen den Ausbau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...