Mainz (ots) -Im Dezember zeigt 3sat ein vielfältiges Programm für alle, die Pop- und Rockmusik lieben. Am Samstag, 14. Dezember 2024, ist zu sehen: um 20.15 Uhr "The True Story of Harry Styles" und im Anschluss, um 21.15 Uhr, "The True Story of Miley Cyrus" in Erstausstrahlung. Sarah Connor begeistert um 22.00 Uhr mit dem SWR3 Weihnachtskonzert, ebenfalls eine Erstausstrahlung. Am Dienstag, 31. Dezember 2024, zeigt 3sat einen ganzen Tag lang Konzertauftritte internationaler Stars und präsentiert ab 6.15 Uhr den Thementag "Pop Around the Clock"."The True Story of Harry Styles"Die 2010 gegründete Boygroup One Direction 2010 stieg schnell an die Spitze der Popwelt auf. Harry Styles, Liebling der Fans, zog sich nach Auflösung der Band 2015 aus der Öffentlichkeit zurück. Zwei Jahre später gelang ihm ein Comeback als Solokünstler. Musikalisch schlug er eine neue Richtung ein und veränderte sein auch Auftreten. Styles bekommt unterschiedlichste Filmrollen, landete als erster Mann allein auf dem Cover der "Vogue" und brach mit seinem Aussehen traditionelle Geschlechterrollen auf. Der Film erzählt die Geschichte seiner Entwicklung vom Teenieschwarm zum Weltstar. In der 3satMediathek (https://www.3sat.de/dokumentation/the-true-story-of/the-true-story-of-harry-styles-102.html) und der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/the-true-story-of-harry-styles-100.html) ist "The True Story of Harry Styles" bereits verfügbar. Am Freitag, 13. Dezember 2024 wird "The True Story of Harry Styles" um 11.45 Uhr bei ZDFinfo in Erstausstrahlung gezeigt, einen Tag später, am Samstag, 14. Dezember 2024, um 20.15 Uhr, folgt die Ausstrahlung in 3sat."The True Story of Miley Cyrus"Im Februar 2024 war Miley Cyrus der Star der Grammys: Sie legte eine legendäre Perfomance hin und erhielt für ihren Song "Flowers" gleich zwei Awards. Cyrus wurde gefeiert, und sie feierte sich selbst. Die heute 31-Jährige kennt nur ein Leben vor der Kamera. Als Tochter des Country-Stars Billy Ray Cyrus stand sie schon früh auf der Bühne, nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht. Als 14-Jährige gelang ihr der große Durchbruch: In der Rolle der Hannah Montana wurde sie in der gleichnamigen Serie zum weltweiten Teenie-Idol. Später brach die Künstlerin mit diesem Image. Der Film zeichnet den Lebensweg von Cyrus nach, erzählt von ihrem Kampf um Unabhängigkeit und der Suche nach der eigenen Identität. In der 3satMediathek (https://www.3sat.de/dokumentation/the-true-story-of/the-true-story-of-miley-cyrus-102.html#:~:text=Mehr-,The%20True%20Story%20of,die%20eigenst%C3%A4ndige%20K%C3%BCnstlerin%20Miley%20Cyrus.) ist "The True Story of Miley Cyrus" bereits verfügbar."Sarah Connor. SWR3 Weihnachtskonzert""Not So Silent Night" heißt nicht nur ihr 2022 veröffentlichtes Weihnachtsalbum, sondern auch die Weihnachtstour, die Sarah Connor im Dezember 2023 in die größten Arenen Deutschlands führte. Zum Abschluss spielte sie ein intimes Konzert für SWR3 im Casino Baden-Baden - vor nur 100 Fans. Connor interpretiert Klassiker wie "Jingle Bells" und "Let it Snow" und spielt eigene Christmas-Hits, zum Beispiel "Ring Out the Bells" und "The Best Side of Life". In der 3satMediathek ist das Konzert ab Samstag, 14. Dezember 2024, verfügbar."Pop Around the Clock"Den letzten Tag des Jahres feiert 3sat mit Konzertauftritten internationaler Stars. Zu sehen sind zahlreiche Erstausstrahlungen, darunter: "Sheryl Crow: Live at the Franklin Theatre" (2024), "Christina Stürmer: MTV Unplugged in Wien" (2023), "Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2023", "Pet Shop Boys: Dreamworld" (2023) und "Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022". In der 3satMediathek sind die meisten Sendungen des "Pop Around the Clock"-Programms ab Sonntag, 15. Dezember 2024, verfügbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und rudolph.k@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Pop around the Clock" erhalten Sie als Download (https://pressetreff.3sat.de/programmwochen?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=31.12.2024&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=31.12.2024&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=01&cHash=8d151fbc6153eee65e9bfa8a1e1730e7) (nach Anmeldung) ebenso wie zu "The True Story of Harry Styles", "The True Story of Miley Cyrus" und "Sarah Connor" als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/rockundpopin3satimdezember). Außerdem per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-16100.Weitere InformationenSendetermine zu "Pop Around the Clock" im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/silvester-in-3sat-mit-pop-around-the-clock).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5927931