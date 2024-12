Potsdam (ots) -Im Vertrieb lässt sich von zu Hause aus ein schönes Nebeneinkommen erzielen - richtig gut funktioniert das aber nur mit dem richtigen Know-how. Um Einsteigern im Verkauf von digitalen Dienstleistungen den Start zu erleichtern, bietet Marcel Scholz ein Vertriebscoaching an, für das keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Doch lohnt sich die Teilnahme wirklich und handelt es sich um ein seriöses Angebot?Weil alles immer teurer wird und der Verdienst längst nicht mehr ausreicht, um sich selbst und der Familie alle Wünsche zu erfüllen, denken viele darüber nach, sich ein zweites Standbein im Vertrieb aufzubauen. Besonders gut scheint sich dabei der Bereich Remote-Tele-Sales zu eignen, da die Verkaufsgespräche komplett ortsunabhängig und zeitlich weitgehend flexibel geführt werden können. Wer mit einem geringen Aufwand ordentliche Provisionen einfahren möchte, wird sich allerdings Auftraggeber suchen müssen, die Dienstleistungen oder Produkte im Premiumbereich verkaufen. Gerade dort sind die Anforderungen jedoch besonders hoch, sodass eine Ausbildung zwingend erforderlich ist. An Angeboten für Coachings gibt es sicherlich keinen Mangel, doch schon bei einem zweiten Blick wirken viele von ihnen wenig seriös: Den Teilnehmern wird häufig schneller Reichtum versprochen und die Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten scheinen weit überzogen zu sein. Unter diesen Bedingungen kommen die Schulungen für die meisten gar nicht erst infrage. Denn wahrscheinlich führen sie im besten Fall nicht zum Ziel, während es sich im schlimmsten Fall schlicht um Betrug handeln könnte.Im Gegensatz zu den beschriebenen Angeboten macht das Vertriebscoaching für Remote-Tele-Sales von Marcel Scholz einen realistischen Eindruck: Es ist die Rede von einem Nebenverdienst, der 300 bis 500 Euro pro Verkauf einbringt, was den in der Branche üblichen 10 bis 20 Prozent entspricht. Der Vertriebscoach wirbt ausdrücklich mit seiner Praxiserfahrung und betont, dass er den Weg, auf dem er andere begleitet, selbst gegangen ist. Das umfasst eine langjährige Tätigkeit im Vertrieb mit einer Abschlussquote von über 70 Prozent und Erfahrungen als Vertriebsleiter, die von Teamaufbau, Rekrutierung und Schulung bis zur Entwicklung von Vertriebsstrategien reichen. Mit seinem Coaching wendet er sich an Erwachsene jeglichen Alters, die Lernbereitschaft und Engagement mitbringen. Sie bekommen Techniken vermittelt, die im Besonderen auf den Verkauf von digitalen Dienstleistungen von Beratern, Coaches oder Agenturen ausgerichtet sind, wobei im Coaching auch ausführlich besprochen wird, wie sich solche Auftraggeber gewinnen lassen. Im Folgenden erfahren Sie, ob das Coaching wirklich für jeden geeignet ist und sich der erste Eindruck von einer soliden und seriösen Ausbildung bestätigt.Marcel Scholz' Coaching im Fokus: Ansatz, Inhalte und AblaufDas Coaching erfordert keine Vertriebskenntnisse und setzt auch keine besonderen Eigenschaften voraus. Für Marcel Scholz ist ein erfolgreicher Vertriebler nicht unbedingt extrovertiert - ein offenes Ohr und Freude an der Kommunikation sind aber durchaus hilfreich. Ziel ist es, die Teilnehmer aktiv durch den Lernprozess zu begleiten. Dazu gehört neben einer individuellen Unterstützung auch regelmäßiges Feedback, das die Teilnehmer zu besseren Leistungen anspornen soll. Neben der Weitergabe von Vertriebswissen, das durch praxisnahe Übungen vermittelt wird, geht es im Coaching um die Entwicklung von Soft Skills, die es dem Verkäufer ermöglichen sollen, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen und Vertrauen zu erzeugen. Ein Verkaufsgespräch dauert in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten und wenn am Ende ein Abschluss stehen soll, sind umfassendes Wissen über den Verkaufsgegenstand, Kommunikationstechniken und die Fähigkeit zur Strukturierung des Gesprächs gefragt.Konkret besteht das Coaching-Programm aus einem Videokurs, der 17 Stunden umfasst und das nötige Vertriebswissen behandelt, aber gleichzeitig auch auf das richtige Mindset eingeht. Parallel dazu leistet Marcel Scholz einen persönlichen 1:1-Support über WhatsApp, der die Klärung von Fragen und die Vertiefung spezifischer Themen im täglichen Austausch ermöglicht. Ergänzt wird dieses Angebot durch regelmäßige Strategiegespräche im Live-Call. Außerdem steht den Teilnehmern, die das Programm durchlaufen haben, ein Übungs-Server zur Verfügung, mit dem sie ihre Fähigkeiten zu Einwandtechniken und Gesprächsstrukturierung intern testen können. Am besten geht das mit einem Partner aus dem Kurs, der sich auf Augenhöhe befindet. Marcel Scholz fördert bewusst die Bildung einer echten Community, die sich beim Lernen gegenseitig unterstützt.Auch die Auftragsgewinnung ist ein Thema des Coachings und wird bereits im Videokurs behandelt, in dem verschiedene Plattformen und Strategien vorgestellt werden, die es ermöglichen sollen, potenzielle Auftraggeber zu identifizieren und sich erfolgreich bei ihnen zu bewerben. Zusätzlich bietet Marcel Scholz seine persönliche Unterstützung an, begleitet die Teilnehmer aktiv während des gesamten Prozesses und stellt auch sein Netzwerk für die Vermittlung zur Verfügung. Das soll den angehenden Vertrieblern die ersten Schritte in ihrem neuen Business erleichtern.Brennpunkt Expertise: Ist Marcel Scholz ein geeigneter Coach?Marcel Scholz startete bereits 2017 nebenberuflich in den Vertrieb und konnte sich nach einer anfänglichen Lernphase dauerhaft etablieren. Er baute seine Fähigkeiten kontinuierlich aus, um sich im Bereich Remote-Tele-Sales auf den Verkauf von Dienstleistungen für Experten, Berater, Coaches und Agenturen zu konzentrieren. Mit einem Auftragsvolumen von mehr als drei Millionen Euro in zweieinhalb Jahren und einer Abschlussquote von über 70 Prozent darf er sicherlich als fähiger und versierter Vertriebler gelten.Dass andere das ebenfalls so sehen, zeigt seine Tätigkeit als Vertriebsleiter und Sales-Manager für zwei renommierte Unternehmen: Er leitete dort die Verkaufsabteilungen für den digitalen Produktvertrieb, was den Teamaufbau mit Rekrutierung und Schulung und die Entwicklung von Vertriebsstrategien umfasste. Der Coach legt übrigens großen Wert darauf, dass er heute noch regelmäßig Verkaufsgespräche führt, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die nötige Praxiserfahrung und die Fähigkeit zur Wissensvermittlung bringt er also offensichtlich mit.Fazit: Marcel Scholz punktet mit fundiertem VertriebstrainingDas Coaching-Programm von Marcel Scholz überzeugt mit einem Ansatz, der auf unrealistische Versprechen verzichtet und dafür handfestes Know-how in den Mittelpunkt stellt. Die Teilnehmer erhalten praxisorientiertes Wissen, können ihre Fortschritte durch simulierte Verkaufsgespräche überprüfen und haben in Marcel Scholz einen persönlichen Ansprechpartner, der sie auf ihrem Weg intensiv begleitet. Wenn der Coach einen Schwerpunkt auf die Auftragsgewinnung legt und dabei sein eigenes Netzwerk zur Verfügung stellt, zeigt das deutlich, dass er der Qualität seiner Ausbildung vertraut. Aufgrund des Checks kann sich diesem Urteil angeschlossen und das Coaching-Programm als seriös und solide eingestuft werden.Sie möchten sich ein zweites Standbein im Bereich Remote-Tele-Sales aufbauen und suchen nach einer seriösen Ausbildung? Dann melden Sie sich jetzt bei Marcel Scholz (http://www.marcelscholz.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!Pressekontakt:Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt)Vertreten durch Herrn Marcel ScholzE-Mail: info@scholz-marcel.comWebseite: https://www.marcelscholz.de/Original-Content von: Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177528/5927938