ROUNDUP: Chinas Außenhandel enttäuscht - Trump sorgt für Unruhe

PEKING - Als weitere Sorge für die chinesische Wirtschaft hat sich der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft im November schwächer entwickelt als erwartet. Wie aus Daten der Pekinger Zollverwaltung hervorging, stiegen die Exporte in US-Dollar berechnet um 6,7 Prozent im Vorjahresvergleich an. Die Importe gingen demnach um 3,9 Prozent zurück. Für beide Werte hatten Analysten im Vorfeld höhere Erwartungen geäußert.

ROUNDUP: Inflation in Deutschland über Zwei-Prozent-Marke

WIESBADEN - Die Teuerung in Deutschland dürfte sich nach Einschätzung von Volkswirten nach einem erneuten Anstieg im November bis ins neue Jahr hinein über der Zwei-Prozent-Marke festsetzen.

IG Metall will sich in Wahlkampf und Sondierung einmischen

FRANKFURT - Die IG Metall will sich ab sofort massiv in den Bundestagswahlkampf einmischen und die folgende Regierungsbildung beeinflussen. Deutschlands größte Einzelgewerkschaft hat einen Forderungskatalog entwickelt, mit dem der Industriestandort Deutschland gerettet werden soll. Außerdem organisiert sie einen Aktionstag, zu dem in fünf Großstädten zehntausende Beschäftigte erwartet werden. Er soll am 15. März 2025 und damit nach der Bundestagswahl in Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig stattfinden.

Syrien: Angestellte der Zentralbank kehren zur Arbeit zurück

DAMASKUS - Nach dem Sturz von Syriens Präsident Baschar al-Assad am Wochenende sind die Angestellten der syrischen Zentralbank Augenzeugen zufolge an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Anwohner beobachteten, wie die Mitarbeiter das Gebäude in der Hauptstadt Damaskus betraten. Es ist ein Schritt Richtung Normalität für das Land.

ROUNDUP/Maschinenbau: Weniger Produktion und Jobs



FRANKFURT - Die deutsche Maschinenbauindustrie erwartet für 2025 den dritten Rückgang der Jahresproduktion in Folge. Auch könnte die Zahl der Arbeitsplätze, die derzeit noch knapp über einer Million liegt, leicht zurückgehen, erklärt der Branchenverband VDMA auf der Grundlage einer Umfrage bei rund 500 Mitgliedern.

Paus bedauert Scheitern der Kindergrundsicherung



BERLIN - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bedauert das Scheitern der lange angestrebten Kindergrundsicherung. "Leider hat das Gesetz nun sehr lange im Deutschen Bundestag gelegen. Die Blockade kam insbesondere vonseiten der FDP-Fraktion. Das ist sehr bedauerlich", sagte Paus der Deutschen Presse-Agentur.

