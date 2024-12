Tagesausblick für 11.12.: DAX pausiert. US-Inflationszahlen im Blickpunkt

Der DAX® stagnierte heute auf hohem Niveau. Die Nachrichtenlage war heute allerdings spärlich. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new liegt weiterhin auf niedrigem Niveau. Von Nervosität ist somit noch nichts zu spüren. Die zweite Wochenhälfte hält jedoch einige Wirtschaftsdaten und Zinsentscheidungen bereit.

Am Anleihemarkt zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Während die Renditen langjähriger europäischer Titel auf dem Vortagesniveau stagnierten, waren bei Kurzläufern hohe Schwankungen zu beobachten. Am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank über eine mögliche Zinssenkung. Es ist somit auch morgen mit Schwankungen zu rechnen. In den USA gaben die Anleihen im frühen mehrheitlich etwas nach. Morgen stehen Daten zu den Konsumentenpreisen zur Veröffentlichung an. Sie könnten maßgeblichen Einfluss auf die Zinsentscheidung der Fed kommende Woche haben. Gold und Silber waren heute erneut gefragt. Dabei verbesserte sich der Goldpreis auf 2.680 USD pro Feinunze. Am Ölmarkt haben es die Bullen hingegen weiterhin schwer. Zwar setzte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil am oberen Ende der gestrigen Handelsrange fest. Nachhaltige Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von 74 USD zu erwarten.

Unternehmen im Fokus

Die Allianz setzt sich das Ziel bis 2027 den Gewinn pro Aktie um jährlich bis zu neun Prozent zu steigern. Die Aktie schloss dennoch unverändert. Die Delivery Hero-Tochter, Talabat geht heute in Dubai an die Börse. Der MDAX®-Wert gab daraufhin zweistellig nach. DWS Group profitierte im von positiven Analystenkommentaren. LPKF hat die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Qiagen stieg auf ein neues Jahreshoch. Sartorius zeigte heute einen starken Rebound und schraubte sich auf EUR 227 nach oben. Der Softwareentwickler Teamviewer plant die Übernahme von 1E. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag

Morgen legt Carl Zeiss Meditec den Jahresbericht 2023/24 vor. Adobe, Inditex und TUI veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Metro lädt zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine:

United States-CPI

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 20.419/20.560/20.817 Punkte Unterstützungsmarken: 19.775/19.898/20.020/20.320 Punkte Der DAX® eröffnete heute etwas leichter. Dennoch verblieb der Index im Seitwärtstrend der zurückliegenden Tage. Das Aufwärtsmomentum hat bereits nach Süden gedreht. Unterstützung findet der Leitindex aktuell bei 20.320 Punkten. Kippt der DAX® unter dieses Level droht eine Korrektur bis 20.020 oder gar 19.898 Punkte. Auf der Oberseite findet der Index bei 20.419 und 20.560 Punkte die nächsten Widerstände. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 09.08.2024 - 10.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.12.2019 - 10.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 75,52* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® UG0YX7 126,61** 23.800 13.800 28.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 69,16*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 142 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2024; 17:05 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PD 3,03* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,83* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,38* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2024; 17:05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.