Bad Wimpfen (ots) -Passend zu Vorweihnachtszeit sorgt Lidl in Deutschland für saisonalen Genuss: Ab dem zehnten Dezember profitieren Kunden von einer dauerhaften Preissenkung winterlicher Heißgetränken der Lidl-Eigenmarken. Der Lebensmitteleinzelhändler bleibt damit seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.Diese Artikel werden unter anderem deutlich günstiger:- Bioland Heißer Apfel (alkoholfrei), 0,75 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,65 Euro/ Liter) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/ Liter)- Glühwein Aromatisch würzig, 1,5 Liter, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 1,19 Euro/ Liter) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 1,46 Euro/ Liter)- Fruchtglühwein Kirsche, 1 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/ Liter) statt vorher 2,79 Euro (Grundpreis: 2,79 Euro/ Liter)- Allini Hot Bitterol, 0,745 Liter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 2,54 Euro/ Liter) statt vorher 2,29 Euro (Grundpreis: 3,07 Euro/ Liter)- Weihnachtslikör, 0,5 Liter, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 8,58 Euro/ Liter) statt vorher 4,49 Euro (Grundpreis: 8,98 Euro/ Liter)- Deutscher Premium Glühwein rot/weiß, 0,75 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,65 Euro/ Liter) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/ Liter)