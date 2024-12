FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sechs Rekordanstiegen in Folge hat sich der Dax auch am Dienstag stabil gezeigt. Abwarten lautet das Motto der Börse, denn zur Wochenmitte stehen die Inflationsdaten für die USA auf der Agenda. Am Donnerstag wird außerdem die Europäische Zentralbank über die Leitzinsen entscheiden. Mehrheitlich rechnen Volkswirte mit einer kleinen Zinssenkung im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte auf dann 3,00 Prozent. Es gibt aber auch einige wenige, die einen größeren Schritt erwarten.

Der deutsche Leitindex schloss 0,08 Prozent tiefer bei 20.329,16 Punkten. Zum Wochenstart war der Dax zwar zunächst weiter in Richtung 20.500 Punkte geklettert, hatte den Montag dann aber letztlich etwas schwächer beendet.

Aus börsentechnischer Sicht ist der Dax laut der Hessischen Landesbank (Helaba) nach der jüngsten Rally "überkauft". Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich und sogar ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte möglich.

Der MDax verlor am Dienstag 0,90 Prozent auf 26.855,37 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, sank um 0,68 Prozent auf 4.951,74 Zähler und auch in London und Zürich wurden Verluste verbucht. Die US-Börsen dagegen zeigten sich zum Handelsschluss in Europa nur geringfügig verändert./ck/nas

