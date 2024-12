SEATTLE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Boeing hat im November nur 13 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit so wenig, wie in den vergangenen vier Jahren nicht. Derweil läuft die Produktion nach einem 53-tägigen Streik wieder nach und nach an, wie das Unternehmen am Dienstag in Seattle mitteilte. Die im vergangenen Monat ausgelieferten Flugzeuge seien alle vor dem Streik gebaut worden, erklärte Boeing.

Der US-Flugzeughersteller verliert damit weiter Boden im Vergleich zum europäischen Rivalen Airbus . Dieser lieferte im November 84 Maschinen aus und kommt damit auf 643 Stück im laufende Jahr. Boeing hat bislang lediglich 318 Flugzeuge an seine Kunden übergeben. Im November zählte der US-Konzern auf 49 Bruttobestellungen./nas/jha/