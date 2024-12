Die Covestro-Aktie zeigte sich am Handelstag bemerkenswert stabil und pendelte in einer engen Spanne um die 58-Euro-Marke. Mit einem Tageshöchststand von 58,06 EUR und einem Tagestief von 57,90 EUR bewegte sich der Anteilsschein in einem überschaubaren Korridor. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR Anfang Februar, was einer Kurserholung von über 23 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen lag bei beachtlichen 348.711 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine deutliche Verbesserung: Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Covestro einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg leicht auf 3,60 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Kursziel von 60,33 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die für 2024 erwartete Dividende von 0,072 EUR je Aktie deutet auf eine vorsichtige, aber positive Ausschüttungspolitik hin.

Anzeige

Covestro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Covestro-Analyse vom 10. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Covestro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Covestro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Covestro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...