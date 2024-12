HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern und die Dividende weiter erhöhen. Bis 2027 solle das Konzernergebnis auf mehr als 2,5 Milliarden Euro wachsen, teilte der im MDax gelistete Konzern überraschend am Dienstagabend vor seinem Kapitalmarkttag in Hannover mit. Erst im November hatte Vorstandschef Torsten Leue sein Gewinnziel für 2024 auf mehr als 1,9 Milliarden Euro angehoben. Die Aktionäre sollen für das laufende Jahr nun eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie erhalten, 20 Cent mehr als ursprünglich geplant. Für 2027 peilt Leue eine Ausschüttung von 4 Euro je Aktie an.

An diesem Mittwoch will die Talanx-Führung Anlegern ihre Mittelfristziele vorstellen. Größter Anteilseigner des Konzerns ist mit knapp 77 Prozent der Aktien der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. HDI ist auch die Hauptmarke des Konzerns für das Erstversicherungsgeschäft. Dem Talanx-Konzern gehört wiederum gut die Hälfte des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück ./stw/jha/