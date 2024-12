Die Nachfrage nach Life-Sciences-Immobilien in Deutschland wird weiter zunehmen, angetrieben durch das Wachstum des Sektors und den demografischen Wandel. Wie ein Bericht des Immobiliendienstleisters CBRE weiter zeigt, schlummert hier noch erhebliches Potenzial für Investoren. Der globale Immobiliendienstleister CBRE, hat Ergebnisse des aktuellen Life-Science-Report vorgestellt. "Der Life-Sciences-Sektor hat ein enormes Potenzial, das in Deutschland erst an den Anfängen steht", erklärt Dr. Jan Linsin, ...

