MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Erhöhte Zurückhaltung vor EZB

DOW JONES--In einem von Zurückhaltung geprägten Handel haben Europas Aktienmärkte am Dienstag wenig verändert geschlossen. Die Blicke der Anleger richteten sich immer stärker auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und ihre Aussagen. Dazu warteten die Börsen auf die wichtigen US-Verbraucherpreisen (CPI) am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung kommende Woche. Der DAX gab um 0,1 Prozent nach auf 20.329 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,7 Prozent auf 4.952 Punkte.

EZB dürfte auf Schwäche reagieren - Deutscher VDMA-Ausblick negativ

Eine Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht, nicht sicher sind aber die neuen Ausblicke für Inflation und Wachstum bis 2027. Mit den politischen Problemen in Frankreich und der Talfahrt der deutschen Wirtschaft wird mit einer Senkung der Wachstumsprognosen gerechnet.

Untermauert wurde diese Skepsis von neuen Hiobsbotschaften aus Deutschland: So rechnet der Branchenverband der Maschinenbauer VDMA auch 2025 mit keiner Belebung. Stattdessen dürfte die Produktion um weitere 2 Prozent fallen nach rund 8 Prozent Minus im laufenden Jahr. Damit drohen laut VDMA Stellenstreichungen und Entlassungen.

Auch aus China kam wenig Positives, so die enttäuschenden Exporte im November. Sie kletterten zwar leicht, aber weniger stark als erhofft. Das chinesische Politbüro hatte bereits am Montag weitere Stimuli zur Ankurbelung der Konjunktur avisiert.

Davon hatten Aktien aus dem Rohstoffsektor zu Wochenbeginn noch profitiert. Nun kam ihr Stoxx-Subindex um 0,8 Prozent zurück. Verkauft wurden auch Aktien aus dem Luxussegment, die vortags noch stark von der Aufsicht auf Stimuli profitiert hatten. Bei Branchentiteln wie LVMH, Hermes und Kering ging es um bis zu 2,5 Prozent abwärts.

Hellofresh und Delivery Hero unter Druck

Delivery Hero sackten um 11,9 Prozent ab. Auf die Stimmung drückte das Börsendebüt der Tochter Talabat in Dubai. Nachdem einem Ausgabepreis von 1,60 VAE ging die Aktie bei 1,49 VAE (rund 0,38 Euro) deutlich darunter aus dem Handel.

Teamviewer brachen nach einem Zukauf um 12,2 Prozent ein. Das Softwareunternehmen übernimmt für 720 Millionen Dollar das Londoner Unternehmen 1E, einen Spezialisten für Digital Workplaces.

Beim schwedischen Hersteller von Haushaltsgeräten Husqvarna ging es nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung um 6 Prozent tiefer.

Bei Allianz (-0,2%) setzten die am Kapitalmarkttag erhöhten Mittelfristziele keine Impulse. Sie entsprechen dem positiven Trend im Versicherungssektor, hieß es von der DZ Bank. Berenberg sprach allerdings von einer "überzeugenden Mischung" aus Cash und Wachstum.

Negativ aufgenommene Quartalszahlen von Oracle vom Vorabend ließen SAP (-0,2%) kalt. Die Zahlen des SAP-Wettbewerbers fielen auf der Erlös- wie auf der Ergebnisseite leicht unter den Erwartungen aus.

Vor allem bewegten Analysten-Kommentare die Kurse: Commerzbank stiegen 1,7 Prozent dank einer Kaufempfehlung durch Bank of America. Qiagen legten nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies um 4,9 Prozent zu und zogen auch Sartorius um 6,4 Prozent mit nach oben.

Für Hellofresh ging es um 4,0 Prozent höher, nachdem Hauck & Aufhäuser die Kaufempfehlung bestätigt hat. Bei Ermittlungen des US-Arbeitsministeriums gehe es nur um einen Subkontraktor, und nicht um Hellofresh selbst.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.951,74 -33,72 -0,7% +9,5% Stoxx-50 4.402,17 -28,50 -0,6% +7,5% Stoxx-600 518,49 -2,73 -0,5% +8,3% XETRA-DAX 20.329,16 -16,80 -0,1% +21,4% FTSE-100 London 8.280,36 -71,72 -0,9% +8,0% CAC-40 Paris 7.394,78 -85,36 -1,1% -2,0% AEX Amsterdam 893,42 -1,30 -0,1% +13,6% ATHEX-20 Athen 3.559,05 -16,77 -0,5% +14,0% BEL-20 Bruessel 4.246,24 +15,72 +0,4% +14,5% BUX Budapest 80.340,08 +521,70 +0,7% +32,5% OMXH-25 Helsinki 4.406,61 -34,10 -0,8% -1,7% ISE NAT. 30 Istanbul 11.091,02 -184,51 -1,6% +38,3% OMXC-20 Kopenhagen 2.436,19 +0,35 +0,0% +6,7% PSI 20 Lissabon 6.354,93 -11,96 -0,2% -0,8% IBEX-35 Madrid 11.965,50 -46,00 -0,4% +18,5% FTSE-MIB Mailand 34.524,70 -35,13 -0,1% +13,9% OBX Oslo 1.351,45 -7,16 -0,5% +13,2% PX Prag 1.722,00 +7,91 +0,5% +21,8% OMXS-30 Stockholm 2.595,49 -22,31 -0,9% +8,2% WIG-20 Warschau 2.317,30 +1,56 +0,1% -1,1% ATX Wien 3.628,39 +19,40 +0,5% +4,4% SMI Zuerich 11.642,39 -119,33 -1,0% +4,5% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0513 -0,4% 1,0558 1,0588 -4,8% EUR/JPY 159,84 +0,1% 159,84 159,87 +2,7% EUR/CHF 0,9275 +0,0% 0,9270 0,9278 -0,0% EUR/GBP 0,8241 -0,4% 0,8281 0,8276 -5,0% USD/JPY 152,04 +0,5% 151,40 151,00 +7,9% GBP/USD 1,2757 +0,1% 1,2750 1,2794 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2603 -0,1% 7,2484 7,2608 +1,9% Bitcoin BTC/USD 95.852,55 -1,3% 97.085,55 98.040,85 +120,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 68,37 +0,8% +0,56 -1,4% Brent/ICE 72,71 72,14 +0,8% +0,57 -1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,605 44,93 +1,5% +0,67 +17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.692,75 2.663,02 +1,1% +29,73 +30,6% Silber (Spot) 31,99 31,83 +0,5% +0,16 +34,6% Platin (Spot) 943,78 947,00 -0,3% -3,22 -4,9% Kupfer-Future 4,21 4,22 -0,4% -0,02 +6,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

