EQS-Ad-hoc: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PERFORMANCE ONE AG bestätigt Umsatzprognose und passt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



10.12.2024 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PERFORMANCE ONE AG bestätigt Umsatzprognose und passt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



Mannheim, 10. Dezember 2024 - Die PERFORMANCE ONE AG bestätigt die Umsatzprognose 2024 von ca. 9,6 Mio. Euro (konservatives Szenario) und passt ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf einen negativen mittleren sechsstelligen Wert an (bisher: 0,0 Mio. Euro bis 0,3 Mio. Euro). Die Gründe für die Anpassung der EBITDA-Prognose liegen in erhöhten nicht aktivierbaren Investitions- und Restrukturierungsaufwendungen. Die PERFORMANCE ONE AG hält an ihrer bereits kommunizierten Geschäftsstrategie fest. Mitteilende Person:

Denis Lademann, Vorstand



IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu



Ende der Insiderinformation



10.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com