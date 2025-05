Performance One (PO1) befindet sich in einer strategischen Transformation hin zu einer fokussierten Holdinggesellschaft für KI und digitale Gesundheit, während die bestehende Digitaldienstleistungs-Einheit möglicherweise noch in diesem Jahr veräußert wird. Zur Finanzierung der aktuellen Restrukturierung läuft derzeit eine Kapitalerhöhung von bis zu 0,84 Mio. EUR, bei der 522.292 Aktien zu je 1,60 EUR angeboten werden. Die Bezugsfrist endet am 23. Mai 2025. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Management stabile Umsätze von 9,0-9,5 Mio. EUR und ein EBITDA von 0,4-0,7 Mio. EUR. Ein wichtiger Meilenstein im ersten Quartal: Die Mental-Health-App "harmony" erhielt eine ZPP-Zertifizierung, wodurch eine Erstattung durch deutsche Krankenkassen möglich wird. Aus Sicht von mwb research ist dies ein überzeugender Erfolg, der die neue Strategie unterstützt. Die Verwässerung (ca. 44 %) durch die Kapitalerhöhung wurde bislang nicht berücksichtigt, dennoch bestätigen die Analysten ihre KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,40 EUR, was langfristiges Potenzial durch eine klarere Struktur und skalierbare Vermögenswerte widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG