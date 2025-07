Performance One hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Altaktionäre konnten für neun Papiere vier neue Aktien erwerben. Der Bezugspreis je Aktie lag bei 1,60 Euro. Die Gesellschaft hoffte, so 0,84 Millionen Euro in die Kasse zu bekommen. Letztlich hat man ein Ergebnis von 0,63 Millionen Euro erzielt. Im derzeitigen Umfeld sehen die Experten ...

