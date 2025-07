Performance One (PO1) hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung ca. 0,63 Mio. EUR eingeworben und damit 75% des angestrebten Volumens bei geringerer Verwässerung als erwartet gesichert. Die Mittel unterstützen die Umwandlung in eine Holdingstruktur und erhöhen die Transparenz und strategische Flexibilität. Die Umsätze im ersten Halbjahr 2025 blieben stabil, während erste Anzeichen einer verbesserten Rentabilität auf effektive Kostenmaßnahmen zurückzuführen sind. Die App Harmony für psychische Gesundheit gewinnt bei Versicherern und Unternehmenspartnern weiter an Zugkraft, was ihr Skalierungspotenzial unterstreicht. Mit der Ernennung eines erfahrenen CFOs, der die M&A-Bereitschaft vorantreiben soll, hat die Equity Story an Qualität gewonnen. Wir erhöhen unser Kursziel leicht auf EUR 4,70 (von EUR 4,40) und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/performance-one-ag





