Performance One AG: positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 - Fortschritte bei strategischer Neuausrichtung



17.07.2025

Performance One AG: positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 - Fortschritte bei strategischer Neuausrichtung Profitabilität gegenüber Vorjahr deutlich verbessert, Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 bestätigt

Digital Services gewinnt neue Kunden

KI-Tochter Brain erweitert Kundenkreis um weitere Verlage

E-Health Evolutions: harmony-App exklusiver Mental-Health-Partner von EGYM Wellpass; weitere Kooperationen mit machtfit, Gesundheitskurs.de, Sportnavi, GesundheitsTicket / Health Voucher und mehreren Krankenkassen

Barkapitalerhöhung in Höhe von 630.000 Euro stärkt Transformation zur Holdingstruktur Mannheim, 17. Juli 2025 - Die Performance One AG (ISIN: DE000A12UMB1) hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Profitabilität gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Die Erlöse entwickelten sich stabil. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die Profitabilität auch in der zweiten Jahreshälfte weiter zu steigern und die operative Basis für Wachstum zu legen. Entsprechend bekräftigt der Vorstand die Prognose eines Konzernumsatzes in der Bandbreite von 9,0 bis 9,5 Mio. Euro sowie eines EBITDA zwischen 0,4 und 0,7 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025. Digital Services Der Geschäftsbereich Digital Services baute seine Kundenbasis in den ersten sechs Monaten 2025 weiter aus. Mit expert sowie Ecovis wurden zwei namhafte Neukunden gewonnen. Daneben betreut Performance One weiterhin teils langjährige Partner wie Mercedes-Benz, Avaya, AbbVie, gesund.de und Bien Zenker. Digital Health Die holistische Mental-Health-App harmony gewinnt weiter an Reichweite. Sie ist seit Kurzem exklusiver Mental-Health-Partner von EGYM Wellpass, einem führenden Anbieter von Corporate Benefits in der DACH-Region. Darüber hinaus bestehen nun Kooperationen für harmony mit machtfit, Gesundheitskurs.de, Sportnavi sowie GesundheitsTicket / Health Voucher. harmony wird inzwischen auch von mehreren Krankenkassen unterstützt - teils für die direkte Nutzung durch Versicherte (B2C), teils als Corporate-Benefit-Lösung für Arbeitgeberkunden (B2B). Dazu zählen vivida bkk, WMF BKK, Barmer, AOK Rhein-Neckar-Odenwald und AOK Hessen. Künstliche Intelligenz Die auf KI-Anwendungen spezialisierte Tochter Performance One Brain GmbH konnte ihren Kundenstamm auf insgesamt drei renommierte Verlage ausbauen: Neben Springer Nature / Fuchsbriefe setzen jetzt auch der Verlag Bergmoser + Höller sowie ein weiterer Fachverlag auf die Data-Science- und Smart-Data-Kompetenz von Brain. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG, kommentiert: "Obwohl sich unsere Tochter Brain noch immer in der Grow-up-Phase befindet, sind die neuen Kundenprojekte extrem vielversprechend. Sie zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial im Markt für anwendungsbezogene KI-Lösungen vorhanden ist." Finanzielle und strategische Meilensteine Im Zuge der erfolgreichen Barkapitalerhöhung flossen der Gesellschaft rund 630.000 Euro zu. Die Mittel sollen vor allem den Umbau in eine schlanke Holdingstruktur mit fokussierten Tochtergesellschaften unterstützen. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen derzeit im Auswahlprozess zur Mandatierung eines spezialisierten M&A-Beraters, um optionale Exits zu unterstützen. Clemens Wohlmuth, CFO der Performance One AG, ergänzt: "Wir kommen sehr gut voran, unserem Unternehmen die richtige Struktur zu geben, um die Werthaltigkeit unserer Tochterunternehmen und unserer Aktivitäten besser sichtbar zu machen. Auch sind wir dabei, die Voraussetzungen für einen strukturierten M&A-Prozess zu schaffen. Ein Exit bei einer unserer Tochtergesellschaften ist eine Option, von der unsere Aktionäre direkt profitieren würden."





Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu



